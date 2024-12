Sanremo Ponente, una biblioteca senza confini: 5000 libri a portata di cloud per studenti e famiglie

Un archivio di oltre 5000 libri è ora a disposizione degli alunni dell'Istituto Comprensivo Sanremo Ponente, grazie al nuovo sitema cloud digitale presentato nella sede delle scuole medie di Coldirodi.

Il sistema permetterà di mettere a disposizione degli alunni e dei genitori un archivio indicizzato liberamente consultabile, attraverso cui gli studenti e i genitori potranno accedere a un elenco completo di tutti i libri conservati nelle varie biblioteche dei diversi plessi: un sistema utile per permettere ai ragazzi di poter consultare un catalogo davvero ampio (circa 5200 opere).

Con questo sistema, sarà possibile ad esempio per uno studente del plesso di Coldirodi scoprire che un libro che sta cercando è presente ad esempio nella biblioteca di Ospedaletti, grazie anche all'offerta decisamente maggiore che questo sistema cloud offre. E anche tracciarne l'immediata reperibilità o sapere quando tornerà disponibile: un metodo che permette anche di avere un maggiore controllo sui testi che si possiedono. Il tutto comporterà anche per le famiglie un risparmio economico, avendo la possibilità di trovare ciò che si sta cercando disponibile al prestito senza dover per forza procedere ad acquisti.

"Tutto questo arriva l termine di un progetto che ha coinvolto la scuola in operazioni di ammodernamento - spiega il dirigente scolastico Paolo Auricchia - si va ad unirela tradizione della lettura e l'innovazione tecnologica, creando una delle più grandi biblioteche digitali d'Italia".

Presente alla presentazione per il Comune la consigliera Silvana Ormea: "Porto i saluti del sindaco e dell'assessore Dedali. È una cosa importante leggere, in ogni libro c'è qualcosa da imparare e da ricordare. Mi auguro che questa iniziativa possa raggiungere anche altri plessi scolastici". Presente anche l'ex consigliere comunale Roberto Rizzo.

Nei prossimi giorni tutti i ragazzi verranno dotati di una tessera con cui sarà possibile accedere al proprio profilo nel cloud e, al termine del ciclo di studi, sarà consegnato loro un portfolio che riporterà tutti i libri presi in prestito nel corso degli anni. Alla presentazione hanno partecipato in videoconferenza i plessi di Coldirodi, Ascquasciati, Ospedaletti e Nobel.