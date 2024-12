Dal Principato di Monaco: inaugurato alla presenza del Principe Alberto il nuovo quartiere 'Mareterra' (Foto)

E’ stato inaugurato ieri il nuovo quartiere di Montecarlo ‘rubato’ al mare. Sei ettari di spazio con un’opera costata due miliardi di euro e per la quale hanno operato circa 3.500 lavoratori.

Alla presenza del Principe di Monaco, Alberto II, e della moglie Charlene, ‘Mareterra’ ha visto il taglio del nastro di fronte a 200 ospiti, tra investitori e residenti. Il Principato di Monaco, con questa importante operazione immobiliare, ha aumentato il territorio del 3% con nove anni di lavori, per 208 ettari di estensione.

Nel nuovo insediamento si trovano abitazioni private di altissimo livello e mille alberi piantati con 110 appartamenti, 10 ville e 4 villette a schiera per la parte privata. Ma anche 12 negozi (per ora solo 4 quelli già affidati), 160 posti auto, un porto turistico, 500 metri di passeggiata lungo la costa, un prolungamento del Grimaldi Forum e una collina verde per la parte pubblica.