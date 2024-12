Bordighera, dal comune 250 mila euro per il restyling dei marciapiedi

La Giunta di Bordighera ha approvato il progetto esecutivo per il rifacimento del marciapiede lato mare nel tratto di via Vittorio Emanuele II compreso tra via Roma e via Noaro.



Le opere, per un quadro economico di € 250.000, prevedono la totale demolizione della pavimentazione attuale compreso il sottofondo e il rifacimento della stessa con listelli di cotto posati a spina di pesce, come per altri interventi analoghi già compiuti, con trattamento finale antimacchia. Verranno sostituite alcune bordure che risultano danneggiate o assenti con nuove bordure in pietra arenaria grigia, uguali a quelle esistenti. Inoltre si modificheranno le rampe per disabili in corrispondenza del semaforo all’incrocio con via Roma e dell’attraversamento di via Noaro; in particolare è in programma la posa di nuove bordure e la rimodellazione della pendenza al fine di meglio raccordare le rampe con il livello del marciapiede, rendendole più agevoli. Verranno effettuati anche alcuni lavori sui sottoservizi.



“Questo intervento” riporta il Sindaco “segue al rifacimento dei marciapiedi cittadini tra l’altro dalla chiesa di Terrasanta a Corso Italia lato monte, dal Palazzo del Parco a via Vittorio Veneto, da via Noaro a via Vittorio Veneto lato mare, dall’area dell’Ospedale a via Pasteur lato mare nonché di quelli di Via Aldo Moro e, in fase di ultimazione, di Via Bigarella.” E’ stato demandato al RUP lo svolgimento delle procedure per l’affidamento dei lavori.