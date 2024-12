Bordighera: nel fine settimana dell'immacolata la città si immergerà nell'atmosfera natalizia

Nel fine settimana dell’Immacolata Bordighera si immergerà nell’atmosfera natalizia con un ricco programma di eventi tra tradizioni, spettacoli e musica. “Da sempre - commenta l’Assessore alle Manifestazioni Melina Rodà - l’8 dicembre segna l’inizio dei giorni di festa più attesi e, come gli anni scorsi, abbiamo pensato a un weekend di appuntamenti magici ed emozionanti del nostro calendario 'Luci e colori dell’inverno'."

Dal 6 all’8 dicembre, il centro storico tra le 8.00 e le 20.00 diventerà l’ambientazione perfetta per i Mercatini di Natale: tra luci scintillanti, artigianato locale e prodotti tipici, una passeggiata nel borgo sarò l’occasione per trovare idee regalo in un’atmosfera speciale. Il 7 dicembre alle 21.00, al teatro Giancarlo Golzi del Palazzo del Parco, l’Orchestra Sinfonica di Bordighera si esibirà nel tradizionale Concerto di Natale, parte del 39° Inverno Musicale; in programma, con la direzione del Maestro Massimo Dal Prà, brani di Bach, Respighi e Anderson. Saranno le voci di un coro ad avere l’onore, l’8 dicembre alle 17.30, di inaugurare la stagione natalizia con l’accensione dell’albero di Natale presso i Giardini del Palazzo del Parco, creando momenti di grande suggestione per grandi e piccoli.

Sempre l’8 dicembre, alle 21 al Palazzo del Parco, Ambra Angiolini aprirà la rassegna teatrale "Fughe di teatro... e di Umorismo" con “Olivia Denaro”, tratto dal romanzo di Viola Ardone con la regia di Giorgio Gallione. Lo spettacolo, che vede protagonista una delle attrici più amate del panorama italiano, è ispirato alla vicenda di Franca Viola ed è un invito alla riflessione su libertà, coraggio ed emancipazione.