Sanremo: asfalti, illuminazione, acqua e rifiuti nella prima riunione del comitato 'Coldirodi In'

Si è svolta lunedì scorso, nella sala consiliare di Coldirodi, frazione di Sanremo, la prima riunione del comitato, aperta a tutti i cittadini.

L'ordine del giorno prevedeva l'incontro con l'Assessore Ester Moscato, il punto sulla situazione asfalti e la presentazione di alcune iniziative per la frazione. La partecipazione di molti ‘colantini’ e la disponibilità dell'Assessore Moscato che ha risposto alle molte domande poste dai presenti, hanno permesso un confronto costruttivo ed efficace sulle iniziative e le criticità del paese.

Prima fra tante la situazione dell'illuminazione che, negli ultimi anni, ha creato molti disagi, visto che molte zone sono al buio. A tal proposito, per quanto non rientri nelle sue competenze, l'assessore si è impegnata ad ottenere al più presto una risposta al problema. Molti i temi trattati: consorzio dell'acqua, gestione dei rifiuti, punti della frazione da rimettere in ordine, iniziative per i più giovani.

Il Comitato ha proposto di mappare nei prossimi giorni tutte le strade e i vicoli con foto e video per presentare all'ufficio di competenza la situazione degli asfalti. "Ogni giorno nella nostra frazione – evidenziano dal Comitato - transitano macchine, scooter, furgoni che devono schivare buche pericolose. Mamme con le carrozzine, persone anziane che rischiano di farsi male in molti tratti”.

“Non è ammissibile - ha affermato la Presidente Paola Peluso con l'assenso dei presenti e dell'assessore - che la frazione più grande e abitata di Sanremo, sia così trascurata. Entro la settimana chiederemo a chi di competenza, di intervenire subito con tutta la documentazione che raccoglieremo”.

La prossima riunione si svolgerà prima delle festività per pianificare gli obiettivi del nuovo anno.