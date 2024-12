Il cittadino benemerito di Ventimiglia, PierGabriele Papadia De Bottini nuovo Ambasciatore in Uzbekistan

“I migliori auguri di buon lavoro a nome mio personale e dell’Amministrazione comunale al Dott. Piergabriele Papadia De Bottini, nuovo Ambasciatore d’Italia in Uzbekistan e Tagikistan, nostro concittadino benemerito residente a Ventimiglia”.

Sono le parole del Sindaco della città di confine, Flavio Di Muro, in relazione alla nomina del concittadino. “Abbiamo avuto modo di collaborare con l’Ambasciatore Papadia – prosegue - per la valorizzazione di una dimora storica a Ventimiglia Alta in ottica turistico-culturale, e ha dimostrato da subito un forte senso civico ed un particolare attaccamento alla nostra città”.

“Sono certo – termina Di Muro - che rappresenterà degnamente il nostro Paese nel mondo e, conoscendolo, concorrerà a portare in alto anche il nome di Ventimiglia. Ho sempre voluto che la nostra città avesse un connotato internazionale: chiaramente questa questa nomina contribuirà in tal senso”.