Veronica Russo: ritorno in Consiglio Regionale per la seconda legislatura (Foto)

"Oggi torno a sedere tra i banchi del Consiglio Regionale per il mio secondo mandato in qualità di Consigliere Regionale. È con grande senso di responsabilità e gratitudine che riprendo il percorso già iniziato, consapevole dell’importanza del lavoro da portare avanti per il nostro territorio e per i cittadini che rappresentiamo". Sono le parole del Consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Veronica Russo.

"Questo risultato - prosegue - non è solo personale, ma il frutto di un impegno condiviso con un gruppo coeso e determinato, che ha lavorato con dedizione per dare risposte concrete alle esigenze della nostra comunità. È grazie al supporto del mio partito, delle persone che hanno creduto in me, e della fiducia del territorio che oggi posso continuare questo cammino. Il mio impegno resterà quello di sempre: portare avanti le iniziative già intraprese, dare seguito ai progetti avviati e ascoltare con attenzione le istanze che arrivano dai cittadini. Continuerò a lavorare con determinazione per rappresentare al meglio le esigenze della nostra Regione, sostenendo politiche che promuovano sviluppo, equità e benessere".

"Ringrazio ancora chi mi è stato accanto in questo percorso - termina - e assicuro che il lavoro fatto fino a oggi sarà solo il punto di partenza per raggiungere nuovi obiettivi importanti per la nostra comunità".