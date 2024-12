Ventimiglia, passeggiata alla scoperta della via Iulia Augusta: in tanti a "Camminando tra terra e mare" (Foto)

Alla scoperta della via Iulia Augusta a Ventimiglia. In tanti hanno preso parte all'iniziativa "Camminando tra terra e mare" proposta domenica mattina dall'associazione Terra di Ponente.

Un primo evento di promozione della via Iulia Augusta dopo i recenti lavori di ripristino. Il dottor Fabio Piuma ha, infatti, guidato i partecipanti alla scoperta del tracciato partendo dalle antiche mura della città.

Una piacevole passeggiata, in una splendida giornata di sole, con visita guidata alla scoperta della storia e dei paesaggi ventimigliesi. "Grazie all’associazione culturale Terra di Ponente - Ventimiglia siamo andati alla scoperta della storia e dei paesaggi mozzafiato della Via Iulia Augusta, che abbiamo recentemente ripristinato e riaperto in alcuni tratti" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro.