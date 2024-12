Giornata Internazionale della Disabilità: Berrino "Rinnoviamo il nostro impegno collettivo per la piena inclusione"

"Oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Disabilità, rinnoviamo il nostro impegno collettivo per la piena inclusione, il rispetto e la valorizzazione delle persone con disabilità. Questa giornata non è solo un momento di riflessione, ma un'opportunità per riaffermare il nostro impegno verso una società che riconosca in ogni individuo, indipendentemente dalle sue capacità, il valore e i diritti inalienabili di una persona".

Lo ha detto il Senatore sanremese Gianni Berrino, componente della X commissione Sanità, lavoro e affari sociali del Senato. "Negli ultimi anni - termina - abbiamo fatto importanti passi avanti in tema di accessibilità, di diritto all'educazione, di opportunità nel mondo del lavoro. Tuttavia, è ancora molto il cammino da percorrere. Le barriere architettoniche, ma anche quelle mentali e culturali, non sono state ancora abbattute del tutto. Ecco perché oggi, più che mai, dobbiamo lavorare insieme: istituzioni,

associazioni, famiglie e cittadini, per costruire un futuro in cui ogni persona possa partecipare pienamente alla vita sociale, culturale ed economica del nostro Paese".