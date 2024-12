Bordighera: continuano gli incontri sulle Costellazioni familiari' dell'associazione 'Noi4You'

Nuovo e imperdibile appuntamento con l’Autostima di Noi4You. Continuando con le ‘Costellazioni familiari’ che sempre accendono l’interesse di un vasto pubblico, si anticipa che le stesse saranno incentrate sui ‘sensi di colpa’.

"I sensi di colpa sono ancora un malessere che colpisce con diverse intensità ognuno di noi! Tuttavia non abbiamo sensi di colpa per delle colpe ma purtroppo abbiamo questa fortissima sensazione per il timore di essere sleali nei confronti della nostra famiglia, dei valori morali a cui tentiamo di appartenere, alla cultura e al nostro bisogno di sentirci approvati dagli altri. Il senso di colpa si rivela essere una terribile eredità della gioventù una cosa che ci si trascina dietro negli anni senza alcun valido motivo ma, per fortuna, è solo il risultato di un condizionamento a cui è possibile invertire e annullare tutto!

Durante la serata la dr.ssa Sciolla, tramite le costellazioni familiari, si addentrerà proprio nei meandri dei sensi di colpa, tentando anche con una costellazione reale, di identificare in ognuno di noi un piccolo passaggio che possa slegare quel nodo così stretto che sembra ormai soffocarci la vita. Vi aspettiamo dunque giovedì 5 dicembre alle ore 21.00 presso la sede di Noi4you in via Firenze 1 a Bordighera".