Ospedaletti: al via la nuova gestione della Biblioteca Civica "Gabriele D'Annunzio" dal 2025

La Biblioteca Civica "Gabriele D’Annunzio" di Ospedaletti sarà gestita da un soggetto esterno per il periodo compreso tra il 1° gennaio prossimo al 31 dicembre 2026. La decisione è stata presa dalla Giunta Comunale, con l’obiettivo di garantire un servizio continuativo di apertura al pubblico, promuovere la lettura e valorizzare il ruolo culturale della biblioteca.

Come noto, Ospedaletti è stata riconosciuta "Città che legge" dal Centro per il Libro e la Lettura, un titolo riservato ai comuni che promuovono attivamente la lettura come strumento di crescita culturale. Tra i requisiti necessari per mantenere questo prestigioso riconoscimento, però, vi è il funzionamento regolare di una biblioteca aperta al pubblico e la realizzazione di iniziative di promozione della lettura. L’affidamento esterno della gestione risponde proprio a queste esigenze, considerando le attuali limitazioni di personale comunale.

L’affidamento prevede l'apertura della biblioteca dal lunedì al venerdì, con orari concordati per un totale di 770 ore annuali. Le attività principali saranno servizi di front-office (prestito, accoglienza utenti, consulenza) e back-office (gestione del patrimonio librario, inventari). Non mancherà una promozione culturale con iniziative per la lettura rivolte alle scuole e al territorio. Ci sarà del personale qualificato (il servizio richiederà operatori con esperienza comprovata e conoscenze linguistiche in inglese e francese), mentre il coordinamento sarà affidato alla dott.ssa Vanessa Donzelli, responsabile del Servizio Turismo, Cultura, Biblioteca e altre attività culturali del Comune.

La Giunta ha deliberato che la gestione sarà assegnata tramite un’indagine conoscitiva di mercato, premiando il miglior offerente. Questo passaggio segna un’importante fase di rilancio per la biblioteca, che sarà al centro delle politiche culturali della città nei prossimi anni. La delibera, approvata all’unanimità, è immediatamente esecutiva per garantire l’avvio del nuovo servizio a partire dal 2025.