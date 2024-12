Bordighera, “Bici in Comune”: l'ente punta ai contributi del Ministero per lo Spot

Il Comune di Bordighera risponderà all’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi nell’ambito del progetto “Bici in Comune”, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani per il finanziamento di interventi volti a promuovere la mobilità ciclistica e il cicloturismo.

In particolare la domanda avrà come oggetto il potenziamento di “Bordighera Outdoor Experience 2025”, quale iniziativa in grado di coinvolgere i residenti e di incrementare le presenze con benefiche ricadute sul tessuto economico cittadino, nonché di valorizzare le eccellenze, anche storico-culturali, del territorio. Tutto questo alla luce del successo delle edizioni 2023 e 2024, che hanno visto una grande partecipazione di pubblico ai tour guidati gratuiti in e-bike lungo la pista ciclabile Bordighera – Dolceacqua e in mtb elettrica sui percorsi di Montenero, alle escursioni e al bike village allestito presso la rotonda di Sant’Ampelio.

“Continua l’azione strategica sull’outdoor che, indicata dal Piano di Sviluppo Turistico 2021 – 2030, ha già visto la creazione di nuove infrastrutture sentieristiche a Montenero per 7.800 metri lineari suddivisi in tre interventi, la realizzazione della pista ciclabile nell’ambito del progetto EduMob Alcotra e della riqualificazione della passeggiata, la partecipazione costante a fiere nazionali ed internazionali specializzate, la stampa di nuove mappe dedicate e l’organizzazione di attività ciclistiche.” commenta l’Assessore Melina Rodà. “Il successo di Bordighera Outdoor Experience e i gruppi di stranieri che giungono qui per scoprire il nostro bike park sono due tra gli indicatori positivi che ci motivano a potenziare in misura sempre maggiore questo specifico settore turistico – sportivo.”