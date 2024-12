Ospedaletti: la minoranza insieme a cittadini e commercianti chiedono chiarezza sul nuovo sistema della differenziata

“In città si sente il malcontento per le modalità di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata legato al progetto delle eco isole”. Lo sottolinea il gruppo di opposizione ‘Ospedaletti Insieme’, che esprime i due raccolti anche da cittadini e commercianti che chiedono chiarezza in merito. “È passato un anno – prosegue - dall’unico incontro informativo alla ‘Piccola’ ed un anno nel quale si è atteso inutilmente perché le ecoisole dovevano essere ricollocate in altra postazione e sostituite con altre meno impattanti (ricordate i cartelli apposti sopra di essa), ma ora parte il nuovo sistema, senza una campagna informativa, senza un periodo transitorio e senza nessun supporto per i cittadini”.

Il gruppo di minoranza sottolinea con forza la mancanza di un confronto preliminare: “Non è accettabile avviare un’iniziativa di questa portata senza fornire chiarimenti su modalità operative e obiettivi. Molti lamentano confusione nell’organizzazione del servizio. Desta perplessità la diversificazione nella raccolta tra le zone alta e bassa del paese. Nella parte bassa si differenziano plastica e lattine, mentre in quella alta vetro e lattine. Come si può gestire due modalità così diverse nello stesso territorio? Non si rischia di creare disguidi e inefficienze?”

Le richieste dal gruppo ma anche da molti cittadini e commercianti sono chiare: “Maggiore trasparenza, incontri pubblici e una gestione che garantisca equità e semplicità per tutti i cittadini. La speranza è che l’amministrazione comunale ascolti le istanze della comunità e intervenga prontamente per risolvere le criticità emerse”.