Clienti della banca San Paolo bloccati anche nella nostra provincia: app sul cellulare e pagamenti bloccati

Grossi problemi anche per gli utenti della nostra provincia, che hanno il conto corrente con l’Istituto bancario San Paolo.

Per motivi al momento sconosciuti non funziona la classica applicazione che ormai tutti hanno su cellulari e device di vario genere, per gestire il proprio conto, tra consultazione bonifici e pagamenti. Non risulterebbero accreditate le pensioni, oggi primo giorno utile per il pagamento dopo la festività di ieri.

Molte le chiamate anche dall’imperiese all’istituto bancario che, per ora, si limita ad assicurare che i tecnici e gli informati dell’azienda stanno lavorando alla soluzione del problema.

Ci si augura, ovviamente, che si tratti di un semplice problema di carattere tecnico e non ad un eventuale hackeraggio. Dalla banca arrivano ampie rassicurazioni in merito.