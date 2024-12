Speciale weekend: un inizio di dicembre aspettando il Natale, ecco cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Sanremo si prepara alle feste di Natale inaugurando due attrazioni di grande richiamo: il Luna Park della Riviera dei Fiori e la pista di pattinaggio.

Il parco giochi itinerante sarà posizionato come l’anno scorso in due aree separate: in Piazzale Carlo Dapporto e sul Lungomare Vittorio Emanuele II. Inoltre oggi, sabato 30 novembre, in occasione dell’apertura (h 15/24), sarà applicato un Super Promo su tutte le attrazioni (per scaricalo cliccare questo link), mentre la pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà ospitata in piazza Colombo dalle 14.30 alle 22.00.

Per completare la domenica pre natalizia l’ingresso del Palafiori di Corso Garibaldi ospiterà dalle ore 9.00 un Mercatino di Natale a cura del Club Inner Wheel di Sanremo con innumerevoli proposte di idee regalo, tutte fatte a mano dalle socie del club. Il ricavato andrà a favore de ‘La Casa Grande di Giz’ di Arma di Taggia, Centro Pediatrico Polispecialistico nato per fornire un aiuto ai bambini e alle loro famiglie. Insomma, una giornata colorata con tanto divertimento per tutta la famiglia.



Un altro evento di grande richiamo è la Sanremo Marathon in calendario sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. Sono circa 1600 gli atleti che si sono assicurati un pettorale per una delle gare in programma: maratona, mezza maratona, 10 Km, 5 Km, Family Run e Dog Run. Il weekend partirà infatti già oggi con due eventi che si svolgeranno sul lungomare di Ospedaletti: la ‘Ospedaletti Run 5K’ e la novità della ‘Dog Run 2,5K’. Alle ore 15 prenderà il via la ‘Ospedaletti Run 5K’, di carattere non competitivo. Il percorso prevede due giri sul tracciato della pista ciclo pedonale del Parco Costiero della Riviera dei Fiori con partenza dall’ex stazione ferroviaria di Ospedaletti. A seguire, alle ore 16.15, ci sarà il via della prima edizione della ‘Dog Run 2,5K’, una corsa/passeggiata da fare in compagna degli amici a quattro zampe.

Domenica poi grande spettacolo con la maratona seguita dalle altre distanze in programma: mezza maratona, 10 Km e Family Run.

Il percorso si snoderà lungo la pista ciclopedonale del parco costiero, con partenza dal campo di atletica di Pian di Poma e passaggio nei comuni di Ospedaletti, Taggia (Arma), Riva Ligure, Santo Stefano al Mare e giro di boa all’ingresso di San Lorenzo al Mare. La mezza maratona ricalcherà lo stesso tratto iniziale della 42K, con giro di boa in località La Vesca (al termine del bypass) nel levante di Sanremo. Stesso discorso per la 10 Km con inversione all’altezza di corso Imperatrice. La Family prevede uno sviluppo di circa 2,5 Km tutto sulla ciclabile (le iscrizioni a questo link).



Imperia si prepara a vivere la magia del Natale con ‘Imperia s’illumina’, la ormai tradizionale festa di accensione delle luminarie. A partire dalle 17.00, le vie commerciali del centro di Oneglia saranno animate da spettacoli luminosi, sfilate itineranti, esibizioni musicali e tante sorprese per i bambini. Alle 18.00, in Piazza Dante, si terrà l’accensione ufficiale delle luminarie natalizie. Un fil rouge tematico e cromatico unirà ogni angolo della città, creando un'atmosfera unica, elegante e indimenticabile.



Sempre Imperia sta ospitando all'Expo Salso ‘Imperia nel Gusto’, un evento enogastronomico che, da ieri e fino a domenica, offrirà ai visitatori un viaggio alla scoperta delle eccellenze agroalimentari della Liguria. L’evento, al quale partecipano circa 50 espositori, rappresenta un'importante occasione per valorizzare i prodotti tipici del territorio. In particolare, mira a raccontare la storia agricola e culinaria della Liguria, con un focus sul patrimonio imperiese, promuovendo al contempo pratiche agricole sostenibili, la riduzione dell’impatto ambientale legato alla filiera e l’incentivazione del turismo enogastronomico.

Il programma di oggi, sabato 30 novembre, la giornata si aprirà alle 10.00 con la presentazione del libro ‘La mia cucina vegana’ di Francesca Militello, a cui seguiranno degustazioni, corsi e convention. Domenica 1 dicembre, saranno organizzati un corso di avvicinamento al caffè, la presentazione del libro ‘Mercanti d’olio. Circuiti Commerciali dalla Liguria all’Atlantico’, degustazioni di vini e la prima edizione del Premio Salso, dedicato all’olio nuovo EVO. La giornata si concluderà con un aperitivo alle 19’00 e la chiusura dell’evento alle 20.30.



Anche questo fine settimana in tutta la provincia fioccano intrattenimenti teatrali e musicali, iniziamo con le proposte di oggi.

Uno spettacolo imperdibile è quello in programma stasera alle 21 e domani in replica alle 17: si tratta del grande spettacolo di ALIS Theatre che approda al Teatro Ariston di Sanremo nella tappa del Christmas Tour 2024.

Adrenalina e divertimento assicurato attendono il pubblico sanremese, pronto ad ammirare i funambolici Top Performers di Le Cirque che tornano in città dopo il successo del 2023. L'evento è pronto a battere ogni record: una serie di artisti internazionali di fama mondiale incanterà la platea con numeri mozzafiato. Artisti nuovi, in gran parte provenienti dal famoso Cirque du Soleil, ma anche prestigiose riconferme saranno capaci di meravigliare gli spettatori con esibizioni ai limiti delle possibilità umane. Ad accompagnarli una colonna sonora originale e avvincente creata appositamente per lo spettacolo con coreografie, scenografie e luci che regaleranno atmosfere coinvolgenti e suggestive. Sarà un’esperienza unica, un viaggio immaginario indimenticabile e appassionante nelle atmosfere ispirate ad ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’ e alla letteratura fantastica dell’800. Quasi 2 ore di spettacolo senza interruzioni.



Alle 18 di oggi, nel Teatro Centrale di Sanremo, torna ad esibirsi l’Orchestra Sinfonica di Sanremo che chiuderà la ‘Giornata internazionale contro la violenza sulle donne’ con il concerto diretto dal M° Claude Villaret e con la partecipazione di Rita Cucè, pianista da anni impegnata in progetti a favore dei Diritti delle Donne. Per chi volesse approfondire il programma e la storia delle composizioni proposte sarà possibile accedere in sala mezz'ora prima del concerto per partecipare a ‘Invito all’ascolto’, un approfondimento condotto dal professor Antonio Secondo, nato per offrire al pubblico elementi per un ascolto sempre più consapevole e completo.



Alla chiesa luterana di Sanremo, in Corso Garibaldi, alle 17 di oggi, si terrà l'esibizione della flautista genovese Antonella Bini che spazierà in trecento anni di repertorio solistico. Il concerto inizierà con la Fantasia in Re Maggiore di G. P. Telemann, dalle 12 Fantasie per solo senza basso, un piccolo capolavoro del repertorio Barocco. Seguirà la bellissima e struggente Sonata in la minore di C. P. E. Bach, figlio di Johann Sebastian. Con un ideale salto temporale, si ascolteranno le sonorità pittoriche della prima metà del ‘900 con Syrinx di Debussy, manifesto dell’impressionismo musicale, e Image di Eugène Bozza. Un salto in avanti al Novecento post bellico con Pwyll di Giacinto Scelsi, compositore romano. Brano finale del concerto, The Perfect Ring, del compositore sanremese Marco Reghezza, tra l'altro anche direttore della OpenOrchestra.

Un altro interessante e particolare incontro culturale vedrà in scena questo pomeriggio alle 17 il gruppo degli ‘Alfieri di Castel Bajardo’. Nella suggestiva cornice della Chiesa Valdese di Sanremo sarà proposto un inedito reading teatrale dal titolo ‘Il processo a Giovanna d’Arco’, ideato da Sergio Castellino sulla base degli atti giudiziari originali del 1431. La drammatica vicenda della ‘Pulzella d’Orleans’ verrà rievocata con le parole di accusa e di difesa in cui risalta la serafica superiorità dell’eroina rispetto alla tendenziosità dei suoi inquisitori e carnefici. Allo spettacolo prendono parte: Adriana Genuizzi nelle vesti di Giovanna d’Arco e della sua discendente dei giorni nostri, Sergio Castellino nella duplice veste di Inquisitore e di archivista odierno, Faris La Cola come araldo, Marilena Vesco e Nicholas Gallo come collaboratori di scena. Le musiche, rigorosamente dell’epoca, saranno interpretate con strumenti antichi da Andrea Novella e Lara Manis. L’iniziativa, d’interesse storico e culturale secondo lo spirito dell’associazione promotrice, è aperta a tutti con ingresso libero.



Ci spostiamo ad Imperia e cambiamo letteralmente musica nel vero senso della parola con un ritorno alla tradizione del linguaggio del blues elettrico degli anni '60 e dell'epoca d'oro del Rhythm & Blues. Si tratta del ‘The Blues Way’, il nuovo progetto di SirJo Cocchi e Balta Bordoy, veterani della scena Europea che si esibiranno questa sera al Teatro dell’Attrito di Imperia (h 21.30). Ad accompagnare SirJo e Balta una sezione ritmica affiatata ed esperta composta da Pablo Di Salvo al basso e Pep Lluís García alla batteria. Le elettrizzanti esibizioni dal vivo riescono a catturare quel suono essenziale che trasmette l'energia diretta e schietta del vero vintage Blues elettrico.



‘La Città Vecchia’ è il titolo dello spettacolo musicale della Berben Band dedicato a Fabrizio De Andrè in programma alle 21 di questa sera al Teatro comunale di Ventimiglia (acquisto biglietti a questo link).



Al teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare l’appuntamento è, sempre stasera alle 21, con lo spettacolo teatrale ‘Come Sorelle’ di Teresa Gandolfo con Elena Orsini e Teresa Gandolfo di Fabricateatro.

Due donne, due vite, due storie. E un unico legame. Tilde e Angela si conoscono da sempre. Da così tanto tempo che neppure ricordano dove, come o quando tutto è incominciato. Ma a distanza di tanti anni, e a dispetto dei diversi destini e delle opposte personalità, il passato che le unisce e che hanno cercato di dimenticare torna prepotentemente nelle loro vite. E stavolta vuole essere ascoltato.



Ed ecco gli appuntamenti di domani. La Cumpagnia du Teatru Ventemigliusu mette in scena alle 15.30 al Teatro Comunale di Ventimiglia la commedia dialettale in due atti di Emilio Azaretti e Ugo Palmierini dal titolo ‘Tütu pe’ ima camixȏra grixa’.

Commedia brillante in 2 atti, narra la vicenda di un uomo di mezza età piuttosto gagliardo e spendaccione che mette nei guai il figlio per coprire le sue intemperanze... L’ingresso è a offerta libera con ricavato devoluto alla Spes (associazione di parenti e amici si persone con disabilità).



Il Coro Nova Tempora, diretto dal Soprano Gabriella Costa, sarà protagonista domani nel Tempio Valdese di Bordighera, alle 17.30, di un concerto che inizierà con J. S. Bach, Vivaldi e Mozart e proseguirà con brani di autori del ventesimo secolo di autori come Gade, Anglea, Loveland. Di particolare interesse sarà l’esecuzione di una versione inedita di Adeste Fideles. Sarà eseguito anche il Coro Muto dall’opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini in omaggio al centenario. Tutti i brani saranno accompagnati al piano e all’organo da Daria Malakhova, la quale come solista si cimenterà anche all’organo con un brano di Brahms. Il concerto è ad ingresso libero fino all’esaurimento dei posti.

Infine prosegue al Teatro parrocchiale di Arma la rassegna di teatro dialettale ‘Angelo Lo Faro': la Compagnia Sipario cellese metterà in scena ‘A sei meixi da-o Paradizo’. La commedia brillante in due atti racconta di Geremia che, credendo di essere ammalato gravemente, decide di organizzarsi un sontuoso funerale. Ma sarà veramente ammalato?

Segnaliamo ancora due eventi letterari in programma domani a Sanremo e a Camporosso. Alla Pinacoteca Rambaldi di Coldirodi (Sanremo) alle 15, si terrà la presentazione del romanzo ‘La pietra rubata’ del professor Romano Cima.

La storia racconta di Saverio Bandinelli, industriale di successo nel ramo dell’escavazione del marmo delle Alpi Apuane che, presa coscienza dei danni che la sua attività reca all’ambiente, decide di cambiare vita. La tematica ambientale s’intreccia con una storia d’amore e con le vicende delle frazioni sanremesi di Bussana, nuova e vecchia.

Infine, presso la Sala dei Tigli del centro polivalente Giovanni Falcone di Camporosso (alle 17) si svolgerà un dialogo tra Alessio Barberi, ricercatore, e l’artista Davide Puma su 'La scienza incontra la pittura per descrivere la realtà che ci circonda visibile e invisibile'. Per l'occasione verranno esposte alcune opere del pittore.



