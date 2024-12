Luminarie, spettacoli, presepe e mercatini: Santo Stefano al Mare illumina il Natale (Foto)

Santo Stefano al Mare illumina il Natale. È prevista per domani, domenica 1 dicembre, l’accensione delle luminarie natalizie a Santo Stefano al Mare. “Quest’anno abbiamo deciso di anticipare l’accensione delle luci natalizie al primo dicembre per regalare a cittadini e turisti l’atmosfera magica del Natale in anticipo, rispetto agli anni passati” - commenta l’assessore al Turismo Maria Teresa Garibaldi, che prosegue: ”È un modo per celebrare la bellezza del nostro territorio e accogliere tutti con calore e gioia".

Domenica a partire dalle 15,30, in Piazza Scovazzi, addobbata con un allestimento scenografico di pupazzi natalizi lo spettacolo “Christmas Show”, a ricevere i bambini ci saranno Elfi sui trampoli e zucchero filato per tutti. In Piazza Cavour sarà allestita un’ambientazione del Santo Presepe e, quest’anno, Gesù Bambino arriverà su una barca nel rispetto della grande tradizione marinaresca di Santo Stefano.

Alle 17.30 vi sarà l’accensione delle luminarie, che nella centrale via Roma si proporranno come onde del mare: il bel colore blu delle nostre onde. Nel fine settimana del 6-7-8 dicembre, nelle vie e piazze del centro storico ritornano i “Mercatini di Natale”. Il 13 dicembre, nella Sala Polivalente, si terrà “Santo Stefano al Mare premia i suoi atleti”, edizione 2024. Infine, sabato 28 dicembre, in piazza Saffi, dalle 16.30 lo showman Gianni Rossi presenterà “Balliamoci il Natale”, musica e divertimento per grandi e bambini.