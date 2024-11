Il settore dei servizi fiscali e contabili in evoluzione: come CGN risponde alle nuove esigenze dei professionisti

Negli ultimi anni, il settore dei servizi fiscali e contabili ha subito profondi cambiamenti, spinti da una digitalizzazione crescente e dalla necessità di adattarsi a normative sempre più complesse. I professionisti del settore – commercialisti, consulenti del lavoro e revisori legali – sono chiamati non solo a garantire la conformità delle attività fiscali e contabili, ma anche a farlo in modo rapido, sicuro e sostenibile.

In questo contesto, CGN si è affermata come piattaforma di riferimento per oltre 24.000 studi professionali in Italia, offrendo un’ampia gamma di servizi digitali pensati per semplificare e migliorare l’operatività quotidiana dei suoi associati. CGN non è solo un fornitore di soluzioni: è un partner per i professionisti, con un approccio che punta a valorizzare il loro tempo e garantire una gestione impeccabile delle pratiche.

CGN: soluzioni digitali integrate per il lavoro quotidiano dei professionisti

Il core business di CGN ruota attorno a una serie di software e servizi digitali creati per facilitare le operazioni fiscali e contabili. Tra questi spicca il Software 730, una soluzione gratuita e affidabile per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi. L’utilizzo di questo strumento riduce al minimo il rischio di errori, permettendo ai professionisti di gestire con efficienza le dichiarazioni per i propri clienti. Il software è utilizzato da migliaia di utenti in tutta Italia, che ne apprezzano la praticità e l’affidabilità.

Al fianco del Software 730, CGN offre Service Pratiche, un servizio che semplifica la gestione di pratiche come la Comunicazione Unica e il Deposito Bilancio. Attivabile gratuitamente, Service Pratiche garantisce uno sconto sulla prima pratica, una convenienza per i professionisti che cercano di ottimizzare le proprie risorse.

Formazione continua: una risorsa fondamentale

CGN è anche un punto di riferimento per l’aggiornamento professionale, un aspetto essenziale in un settore in cui le normative e le procedure cambiano costantemente. Con un calendario che include oltre 300 eventi all’anno, CGN assicura ai propri associati l’accesso a una formazione di alto livello su temi come fiscalità, contabilità, normativa del lavoro e sostenibilità. I percorsi formativi sono tenuti da esperti e puntano a mantenere i professionisti sempre aggiornati e pronti ad affrontare nuove sfide.

La soluzione di Revisione Legale in Cloud: un supporto completo e innovativo

Per i revisori legali dei conti, CGN ha sviluppato un software revisione legale in cloud che digitalizza l’intero processo di revisione, assicurando accessibilità e sicurezza. Questo strumento guida il revisore attraverso ogni fase, dalla pianificazione all’emissione del report finale, semplificando i passaggi più complessi e garantendo un approccio conforme alle normative.

Grazie alla tecnologia cloud, il software di Revisione Legale CGN consente di lavorare simultaneamente e da qualsiasi luogo, con un’interfaccia intuitiva che rende più facile monitorare l’avanzamento delle attività. Inoltre, le funzionalità di automazione – come le notifiche di scadenze e il completamento automatico di campi ricorrenti – aiutano i professionisti a risparmiare tempo e a focalizzarsi sugli aspetti strategici della revisione.

Sostenibilità d’impresa: CGN come modello di responsabilità sociale

CGN ha integrato la sostenibilità d’impresa nella propria mission, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e promuovere una cultura aziendale responsabile. Dal 2017, CGN utilizza esclusivamente energia rinnovabile certificata EKOenergy, e con il Progetto ESG supporta gli studi professionali nell’adottare pratiche sostenibili. Attraverso percorsi di consulenza e strumenti specifici, CGN aiuta i suoi associati a diventare protagonisti del cambiamento, adottando standard e pratiche che rispettano l’ambiente.

Il Bilancio di Sostenibilità, pubblicato annualmente, documenta le iniziative intraprese dall’azienda in ambito ambientale e sociale, mettendo in evidenza i traguardi raggiunti e le sfide future. Questo impegno rende CGN non solo un fornitore di servizi, ma un esempio di azienda che guarda al futuro con responsabilità.

CGN, dunque, rappresenta una risorsa essenziale per i professionisti italiani del settore fiscale e contabile, offrendo soluzioni tecnologiche avanzate, formazione di qualità e un supporto concreto verso una gestione sostenibile.