Ventimiglia: tra dicembre e gennaio il doppio appuntamento con l'Open Day all'istituto scolastico 'Santa Marta'

Anche quest'anno si svolgerà l'Open Day all'istituto 'Santa Marta' di Ventimiglia, un'occasione per pubblicizzare l'offerta formativa. Due le date previste: giovedì 5 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 15.30 (su appuntamento) e sabato 11 Gennaio dalle 9 alle 12.

La scuola si propone di aiutare ogni bambino, in quanto persona in formazione, a prendere progressivamente coscienza di se stesso, a decidere di sé, del suo stile di vita, delle sue scelte valoriali, del suo esistere in dimensione individuale, familiare, sociale, civica, etica e religiosa. Sarà preminente l’apertura alle realtà ambientali, alle iniziative culturali e artistiche emergenti nel territorio. Le linee educative della scuola fanno riferimento ai valori espressi nel progetto educativo e nel curricolo d’Istituto, i quali costituiscono i punti cardine di tutta l’attività svolta.

SOLIDARIETA’: contribuire con le proprie capacità ad arricchire il gruppo; incoraggiare i gesti di gratuità.

COMUNICAZIONE E DIALOGO: prestare attenzione prolungata; rispondere in modo adeguato alle richieste dell’altro.

CENTRALITA’ DELLA PERSONA: avere un’immagine positiva di sé e prendere gradualmente coscienza delle proprie potenzialità; impegnarsi per migliorare le proprie capacità.

ACCOGLIENZA: un atteggiamento rispettoso; accettare se stessi per accogliere i compagni e gli adulti.

CULTURA: acquisire abilità di base; scoprire il piacere della conoscenza e della ricerca.

Gli obiettivi vengono perseguiti attraverso attività interdisciplinari laboratoriali e lavori di gruppo. "Il nostro ‘accogliere per educare’ - sottolineano dall'istituto - radicato nel mandato evangelico dell’amore alimentato dalla fedeltà al carisma, vuole tradursi in un impegno dinamico mirato a realizzare una scuola che sviluppi tutte le dimensioni costitutive della persona, ne favorisca l’inserimento consapevole nel contesto sociale e ne maturi la capacità di comprensione e di libera adesione ai valori cristiani come risposte di significato ai perché della vita".