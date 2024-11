Ventimiglia, giocare in sicurezza: nuovo tappeto antitrauma per il nido d'infanzia di Roverino (Foto)

Nuovo tappeto antitrauma per il nido d'infanzia 'il Girasole' di Roverino, frazione di Ventimiglia. I bimbi, ieri, sono così potuti tornare a giocare nel cortile della scuola in totale sicurezza.

Il giardino è stato, infatti, rimodernato e messo in sicurezza, in tempo record, con un coloratissimo tappeto antitrauma grazie all'interessamento del vicesindaco e assessore con le deleghe al Commercio, alla Protezione Civile, ai Servizi sociali e socio-sanitari, alla Scuola e servizi scolastici e alle Politiche abitative, Marco Agosta. "E' stato messo un tappetto antitrauma nel nido d'infanzia di Roverino" - fa sapere il vicesindaco Marco Agosta - "E' stato fatto anche nella scuola di Latte".

Un risultato reso possibile, perciò, grazie all'intervento dell'Amministrazione comunale. "Dopo qualche settimana di lavori i bambini del nido d'infanzia il Girasole di Roverino sono ritornatati a giocare nel loro giardino" - dicono i rappresentanti dei genitori, la responsabile e l'equipe educativa del nido - "Ringraziamo vivamente tutta l'amministrazione e, in particolar modo, l'assessore Marco Agosta che ha ascoltato le problematiche del servizio e fornito in tempi rapidi risposte concrete".