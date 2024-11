"Camminando tra terra e mare" a Ventimiglia: passeggiata alla scoperta della via Iulia Augusta (Foto)

Terra di Ponente come primo evento di promozione della via Iulia Augusta, dopo i recenti lavori di ripristino, ha, infatti, organizzato una passeggiata che vedrà la partecipazione del dottor Fabio Piuma , che guiderà i partecipanti alla scoperta del tracciato partendo dalle antiche mura della città.

Alla scoperta della via Iulia Augusta a Ventimiglia "Camminando tra terra e mare". L'iniziativa verrà proposta domenica prossima , il 1 dicembre, alle 9.30.

"Per chi volesse partecipare il ritrovo è nel piazzale del Funtanin alle 9.30" - fanno sapere gli organizzatori - "La partecipazione è gratuita e non serve la prenotazione. Vi aspettiamo per scoprire insieme questo tesoro!".