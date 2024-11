Bordighera, nuovi orari per lo Iat: ecco le modifiche, più informazioni e assistenza a turisti e cittadini

Per il mese di dicembre nuovo orario per lo IAT di Bordighera, con l’obiettivo di garantire a cittadini e turisti informazioni e assistenza in modo sempre più tempestivo e immediato.

L’Ufficio di via Vittorio Emanuele II 172 sarà aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Il giovedì l’apertura viene anticipata alle ore 9.00 in funzione del mercato settimanale.

A seguire, il dettaglio delle giornate più prettamente festive:

· martedì 24 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

· mercoledì 25 dicembre dalle 10.00 alle 13.00

· giovedì 26 dicembre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

· martedì 31 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00