Sanremo: al via raccolta di beneficenza per acquisto di una Lavagna Interattiva Multimediale al Piccolo Cottolengo (foto)

Al Piccolo Cottolengo di Sanremo è iniziato un progetto di raccolta fondi destinato all'acquisto di una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM).



"Questo progetto trasversale - si spiega nel comunicato - coinvolgerà tutti i reparti della struttura, includendo anziani, persone affette da Alzheimer e disabili. Guidati dalle psicologhe della struttura, dottoressa Laura Bissolotti e la dottoressa Lisa Manuello, gli ospiti saranno impegnati nella produzione di biglietti natalizi. Questa attività, che stimola abilità manuali, creatività e orientamento temporale, vedrà ogni partecipante creare almeno un biglietto natalizio. Le creazioni saranno disponibili per l'acquisto, presso il bar della struttura, ad offerta libera e potranno essere utilizzati per scrivere auguri di Natale personalizzati. Le offerte raccolte saranno interamente destinate all'acquisto della LIM, uno strumento che arricchirà ulteriormente le attività didattiche e ricreative del Piccolo Cottolengo. Le attività artigianali, che coinvolgono materiali come cartoncino, fiocchi, decori in feltro, perline e colori, renderanno i biglietti unici e pieni di significato. Vi invitiamo a sostenere questa iniziativa contribuendo così alla realizzazione di un progetto che porterà benefici tangibili a tutta la comunità del Piccolo Cottolengo".