Marco Damiano e Monica Rodà lasciano 'Sanremo Domani': "Per ora manteniamo il gruppo in Consiglio poi si vedrà"

I consiglieri Monica Rodà e Marco Damiano escono dall’associazione ‘Sanremo Domani’, che si era presentata come lista alle ultime elezioni amministrative di Sanremo, sostenendo la candidatura di Gianni Rolando.

Della lista vennero eletti proprio Rodà e Damiano che oggi, non trovandosi da tempo, più d’accordo sulle varie tematiche trattate e non più rispecchianti le loro aspettative, hanno deciso di abbandonare l’associazione. “Riteniamo che la politica debba essere basata su un confronto – dicono i due consiglieri di minoranza - anche acceso con la maggioranza, per evitare dichiarazioni pubbliche senza il necessario dialogo nelle sedi istituzionali”.

Di fatto Damiano e Rodà non hanno condiviso la scelta odierna dell’associazione di inviare un esposto alla Corte dei Conti (QUI) per chiedere i danni erariali a chi ha preso decisioni in merito ai licenziamenti dopo l’operazione della Guardia di Finanza.

Per il momento Damiano e Rodà, pur abbandonando l’associazione rimangono in Consiglio comunale nella lista che porta lo stesso nome. Non è da escludere che, nel giro di alcune settimane possano prendere decisioni in merito.