Sanremo: buca profonda nell'asfalto in Valle Armea, dopo due anni i residenti chiedono ancora la sua sistemazione (Foto)

La buca è stata segnalata con un cartello ma, al momento, della sua riparazione nessuna traccia. Da due anni i residenti della zona in Valle Armea a Sanremo hanno chiesto un intervento ma, ancora oggi, la buca è ancora in bella vista, come si vede dalle foto.

I residenti, che due anni fa si erano rivolti al nostro giornale e al comune, erano tornati alla carica nel maggio scorso e, da palazzo Bellevue era arrivato il posizionamento di cartelli di pericolo.

Sono passati ancora alcuni mesi e la buca c’è ancora con tanto di cartelli. I residenti chiedono ora una riparazione definitiva.