Bordighera: nuova variazione di bilancio, l'Amministrazione Ingenito stanzia oltre un milione di euro

Superano il milione di euro gli stanziamenti della settima variazione di bilancio varata dall’Amministrazione di Bordighera e sono destinati ad asfalti e segnaletica, sicurezza, verde, passeggiata mare, arredo urbano, attrezzature per l’ex Chiesa Anglicana e il Palazzo del Parco, dotazioni per la Polizia Locale e gli uffici comunali.

Continua la manutenzione del manto stradale cittadino: è prevista infatti una spesa di € 195.000 per rifare gli asfalti in via Tumiati, in via Piave e nel tratto di via Vittorio Emanuele II compreso tra via San Marco e il distributore EuroPam. Parallelamente è stato deciso di stanziare € 40.000 per segnaletica orizzontale e verticale. Confermata anche l’attenzione per il verde cittadino: dopo aver raddoppiato il valore dell’appalto per la sua manutenzione, l’Amministrazione Ingenito destina ora € 50.000 alla realizzazione di impianti di irrigazione per giardini e aiuole ed € 63.000 ai sentieri, al diserbo delle strade e alla pulizia delle cunette. La sicurezza è sempre ambito di grande attenzione. In variazione sono dunque stanziati € 55.000 per incrementare il numero di telecamere per la sorveglianza delle aree di conferimento rifiuti ed € 28.000 per parcometri, radio, hardware di gestione e vestiario in dotazione alla Polizia Locale.

Per l’arredo urbano decisi investimenti per € 40.000, compreso l’acquisto di ulteriori cestini gettacarte che sono stati già ordinati nei mesi scorsi e che verranno posati in dicembre. E’ programmata inoltre a breve la sostituzione delle paline pubblicitarie, ormai arrugginite, di via Noaro, via Matteotti e via Vittorio Veneto. Ha l’obiettivo di migliorare il decoro cittadino anche la scelta di finanziare con € 20.000 la tinteggiatura degli infissi esterni del Palazzo del Parco. Ci saranno anche altri investimenti per il Palazzo del Parco, così come per il centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana: acquisti pari a € 5.000 per attrezzature e arredamenti che ne miglioreranno ulteriormente funzionalità e fruibilità. Necessari interventi anche per gli uffici comunali. In particolare, Palazzo Garnier sarà dotato di un nuovo centralino telefonico e Segreteria, Anagrafe e Settore Tecnico di nuovo hardware (€ 37.000). Prosegue poi l’impegno per la promozione del territorio con la ristampa, finanziata con € 5.000, di brochure e mappe.

Infine, per il secondo lotto del progetto di restyling del lungomare Argentina, la variazione di bilancio integra con € 600.000 le risorse necessarie per l’opera. Questo a causa dei rincari che hanno fatto registrare un aumento di circa il 15% dei costi di materiali e servizi rispetto alle stime iniziali, che erano state compiute nel 2021 ossia nell’anno di redazione del progetto.

“Maggiori investimenti sull’arredo urbano, sulla sicurezza e sulla tutela del verde pubblico - commenta il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito - sono questi gli obiettivi che la variazione di bilancio intende perseguire, unitamente ai necessari adeguamenti dei prezzi dovuti per continuare il progetto del lungomare”.

La settima variazione al bilancio di previsione 2024-2026 sarà presentata in Consiglio Comunale per la ratifica nei termini di legge.