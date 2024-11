Venerdì sciopero generale di Cgil e Uil anche nella nostra provincia: viaggeranno i treni ma previsti disagi per bus, sanità e scuole

Anche per la nostra provincia il prossimo sarà un ‘venerdì nero’ per trasporti e servizi, visto l'annunciato sciopero che riguarderà anche l’imperiese, come tutta Italia. Un fermo generale che coinvolgerà i lavoratori dei diversi comparti pubblici di scuola, sanità, mobilità.

La chiamata all'astensione è stata lanciata dai sindacati Cgil e Uil, con già la firma della precettazione annunciata ed arrivata da parte del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, motivata dall'esigenza di "evitare agli italiani l'ennesimo venerdì di caos". Tra le sigle che hanno aderito all’astensione dal lavoro anche Cobas Lavoro Privato, Cub e Sgb.

La protesta riguarda la manovra di bilancio e le sue previsioni, oltre ad una richiesta di adeguamento di salari e pensioni e fondi per finanziare i settori della sanità, della scuola e dei servizi pubblici. Si annuncia un'adesione su larga scala, anche se le diverse modalità di astensione saranno annunciate nelle prossime ore dalle sigle sindacali locali.

Questa volta, dopo la domenica di passione trascorsa dai passeggeri in tutta Italia, non si fermeranno i treni, che hanno già scioperato nelle ultime settimane almeno in tre occasioni, sul fronte dei finanziamenti, del rinnovo dei contratti di categoria e anche per la sicurezza a bordo per personale e passeggeri.

Diversa situazione, invece per gli autobus, con annunciati disagi per gli utenti. Nell’imperiese i lavoratori di Riviera Trasporti aderenti ai sindacati che hanno deciso di scioperare, incroceranno le braccia dalle 9 alle 13, osservando però le fasce di garanzia per i pendolari, dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30. Al di fuori, a rischio invece il servizio di autobus cittadini ed extraurbani.

Anche il personale scolastico e docente si asterrà per l'intera giornata per quanto riguarda il comparto Istruzione e Ricerca, quello universitario e quello delle scuole non statali comprese. Saranno coinvolti anche i settori della sanità pubblica con le diverse aziende e ospedali che garantiranno il rispetto delle norme sui servizi pubblici essenziali e le emergenze.

"Aumentare salari e pensioni - gli obiettivi della protesta annunciati da Cgil e Uil che questa mattina illustreranno le modalità - finanziare sanità, istruzione e servizi pubblici, investire nelle politiche industriali e dei servizi sono tra le motivazioni che porteranno in piazza migliaia tra lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati in Liguria".