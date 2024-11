Ieri la 'prima' del Consiglio regionale: Confesercenti provinciale "Abbiamo tre Assessori competenti e appassionati"

“Nuova legislatura, con nuove esperienze e con diverse conferme. Salutiamo la nascita della nuova giunta regionale del presidente Bucci – sottolinea la Confesercenti della nostra provincia - confermando la soddisfazione per la nomina di tre assessori espressione del nostro territorio”.

Interviene così l’associazione di categoria provinciale, dopo la ‘prima’ del Consiglio ligure di ieri. “Persone competenti – prosegue - di provata esperienza alcuni e uno di fresca nomina, ma tutti di grande livello e di appassionata volontà di operare per una Provincia difficile, spesso trascurata, ma con grandi opportunità e di grande fascino”.

Confesercenti sottolinea un positivo cambio di passo con la scelta di concentrare le politiche turistiche in un unica delega, superando ‘lo spezzatino’ del passato: “Comprendiamo anche la gestione dell’agenzia In Liguria. Deleghe importanti – va avanti Confesercenti - per gli altri due assessorati tra cui trasporti (nota dolente per l’estremo ponente) demanio marittimo (settore balneari) fiere e grandi eventi, entroterra e parchi, promozione dei prodotti liguri. Attendiamo poi con fiducia il riassetto futuro delle competenze delle attività produttive e della Blue economy, per noi centrali e necessarie dí interventi anche strutturali”.

Confesercenti Imperia, in questa legislatura, inizierà un nuovo lavoro di confronto sul tema della salute con la neo federazione di ‘Assosanità’: “Avanzeremo nuove proposte nell’ambito delle pari opportunità attraverso il contributo della dirigenza di ‘Impresa Donna’. Maggiore attenzione per la cooperazione transfrontaliera con richiesta di riconoscimento da parte della Regione del ruolo delle numerose imprese liguri operanti in Francia e nel Principato di Monaco e più attenzione alle problematiche dei collegamenti tra gli Stati, alle nuove possibili opportunità economiche nei settori dei porti, del turismo e della innovazione, capaci di offrire una maggiore coesione tra le Regioni italo-francesi, coinvolgendo il vicino Piemonte”.

Confesercenti Imperia proseguirà il proficuo operato di collaborazione con gli altri rappresentanti del territorio eletti in Consiglio Regionale, auspicando maggiori connessioni con le attività delle commissioni consiliari e della programmazione legislativa, tenendo conto delle peculiarità dell’estremo ponente che a volte non coincidono con quelle delle altre province e del ruolo determinante delle associazioni di categoria, portavoce di bisogni e delle di istanze degli operatori e delle medie e piccole aziende del mondo economico nei vari settori.