Badalucco: al via mostra mercato di artigianato artistico alla Up Art di Piazza Duomo

Sabato 7 dicembre a Badalucco, presso la Up Art in Piazza Duomo, è in programma l’inaugurazione della mostra mercato di artigianato artistico. L’evento sarà allietato da musica swing di F.Bruccoleri e C.Trabuio che accompagnerà gli artigiani (intreccio, legno, argilla, pittura) nella creazione di un’opera collettiva. Fino al 22 dicembre sono previsti: Laboratori per adulti di intreccio, ceramica, legno, tarocchi, cucito (il 14 dicembre); Laboratorio per bambini con materiali ed arti varie (il 15 dicembre); Proiezione di cortometraggi (il 21 dicembre); Yoga sciamanico, gong e campane tibetane (22 dicembre). Per i laboratori degli adulti e la giornata dei gong e campane tibetane è gradita la prenotazione

L’orario di apertura sarà giovedì, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15 alle 19.