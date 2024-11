Sanremo inaugura la 13ª tournée di Alis Theatre: il gran galà del circo contemporaneo al Teatro Ariston (Foto e video)

Sanremo si prepara a ospitare un evento unico e straordinario: la città dei fiori sarà la prima tappa della 13ª tournée di Alis Theatre, che prenderà il via a fine novembre e proseguirà con date a Brescia, Catanzaro, Brindisi, San Benedetto del Tronto e Grosseto.

Un grande successo per il Teatro Ariston e per Sanremo, che accoglieranno questo spettacolo iconico, applaudito da oltre 350.000 spettatori in 342 repliche sui palcoscenici più prestigiosi del mondo e caratterizzato da infiniti sold out.

Alis Theatre è uno spettacolo per tutta la famiglia, che porta in scena i migliori Top Performers del circo contemporaneo, ispirandosi liberamente al capolavoro di Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. La magia delle arti circensi si fonde con la narrativa, il linguaggio del corpo, la musica e la danza, offrendo agli spettatori un’esperienza coinvolgente e indimenticabile. Alis è pensato per far tornare bambini gli adulti e per far scoprire ai più piccoli il piacere di stupirsi e di emozionarsi.

Lo spettacolo, prodotto da Le Cirque Top Performers, si avvale di un cast internazionale di oltre 25 artisti provenienti da Canada, USA, Ucraina, Russia, Italia e Spagna, tra cui alcune delle più grandi superstar del Cirque du Soleil e del Nouveau Cirque. Per quasi due ore, il pubblico potrà ammirare incredibili performance che sfidano i limiti dell'immaginazione e delle capacità umane, il tutto senza il coinvolgimento di animali, in linea con i principi del circo contemporaneo.

Al Teatro Ariston sono previsti tre imperdibili spettacoli:

Venerdì 29 novembre alle ore 21:00

Sabato 30 novembre alle ore 21:00

Domenica 1 dicembre alle ore 17:00

I biglietti per assistere allo show sono già disponibili in prevendita presso il Teatro Ariston o sulla piattaforma ufficiale. Alis Theatre promette di incantare Sanremo con la sua energia, la sua poesia e la sua straordinaria qualità artistica. Un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare in un mondo di meraviglie, dove il talento e la creatività si uniscono per regalare emozioni senza tempo.