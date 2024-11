La Pizzeria Senese riapre con il botto e tante novità

Torna a far parlare di sé la Pizzeria Senese, che dopo una breve pausa di quindici giorni riapre i battenti mercoledì 27 novembre con un ricco calendario di eventi e collaborazioni prestigiose. Il patron, Giovanni Senese, annuncia un anno nuovo ricco di sorprese, sottolineando l'importanza di una pausa per ricaricare le batterie e affrontare le nuove sfide con rinnovato entusiasmo.

"Le ferie sono state fondamentali - ha dichiarato Giovanni Senese - per me ed i miei collaboratori per ricaricare le batterie e pianificare un nuovo anno ricco di sorprese. Abbiamo in serbo tante novità per i nostri clienti, a partire da una serie di collaborazioni con chef stellati e aziende di eccellenza. Tra i tantissimi appuntamenti, ci saranno quelli con lo chef Vincenzo Guarino, con l'Associazione Chic e con l'azienda Ferrari. Ma non finisce qui: ci saranno tanti altri eventi con professionisti di diversi settori, dalla gastronomia alla medicina".

Ma oltre alle novità culinarie, Senese ha voluto cogliere l'occasione per lanciare un messaggio ai giovani: "Durante le ferie ho staccato completamente la spina dai social e mi sono reso conto di quanto sia importante dedicare tempo alla famiglia e ai propri cari. La tecnologia è uno strumento potente, ma non deve diventare una prigione. Dobbiamo insegnare ai nostri figli a vivere nel presente e a coltivare relazioni autentiche".

Con queste parole, Giovanni Senese ribadisce il suo impegno nel coniugare la passione per la cucina con una vita equilibrata e attenta ai rapporti umani. La Pizzeria Senese si conferma così un punto di riferimento non solo per gli amanti della pizza, ma anche per chi cerca un'esperienza gastronomica completa e autentica.

Se prima o durante le festività natalizie desiderate mangiare una 'Pizza speciale che sappia infondere emozioni' Giovanni Senese ed il suo team vi aspettano in via privata Scoglio, 14 a Sanremo in zona San Martino, vicino al mare ed alla pista ciclabile e sarete accolti come in famiglia.

