Ventimiglia, interventi e confronto: al teatro comunale il convegno “Genitori in cerca di genitorialità” (Foto e video)

“Genitori in cerca di genitorialità” è stato il tema al centro del convegno proposto, nel pomeriggio di ieri al teatro comunale di Ventimiglia, dall'associazione Noi4You in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

"Un’occasione di confronto aperto sulle relazioni familiari e un approfondimento sulle sfide e le gioie che i genitori affrontano nell’era contemporanea" - spiega il presidente di Noi4You Laura Tibald - "Prende spunto dal libro 'Genitori in cerca di genitorialità' (Falzea Editore) curato dal professor Pasquale Romeo, psichiatra forense e docente dell’Università per Stranieri 'Dante Alighieri' di Reggio Calabria. L’opera, frutto della collaborazione di numerosi esperti, esplora il tema della genitorialità contemporanea con un’analisi delle difficoltà e delle gratificazioni che i genitori affrontano nel mondo di oggi".

Dopo l'intervento del vicesindaco Marco Agosta, che ha ricevuto una targa dall'associazione Noi4You "in segno di riconoscimento e stima per la collaborazione e la generosità dimostrate a sostegno dell'associazione", dell'assessore Milena Raco e del dirigente ai servizi sociali del Comune, la dottoressa Alessandra Risso, ad arricchire l’incontro è stato il dialogo aperto con alcuni dei partecipanti alla stesura del libro e professionisti del settore: il giudice Andrea Canciani, magistrato specializzato in diritto di famiglia presso il tribunale di Imperia; Maria Giovanna Svara, legale del foro di Imperia; Silvia Rumi, pedagogista, mediatrice famigliare e coordinatrice genitoriale; Guendalina Dona', psicologa e psicoterapeuta; Elisabetta Corbucci, psicologa e psicoterapeuta Isv; Roberta Rota, psicologa clinica Isv; il giudice Paolo Luppi del G.I.P. presso il tribunale di Imperia e Francesca Rossi, psicologa.

L’evento, che aveva il patrocinio del Comune, è stato organizzato dall'associazione Noi4You, sportello di ascolto e aiuto alle donne che nacque nel 2014 da un progetto della dottoressa Patrizia Sciolla, psicoterapeuta ed esperta di terapia familiare, e portato avanti unitamente a un gruppo di volontarie, per soddisfare il bisogno di aiutare e dare un sostegno morale a tutte quelle persone, in particolare donne, che non sono in grado di conquistare una propria autonomia culturale e professionale. Lo sportello Noi4You ha, infatti, come obiettivo aiutare tutte le persone che abbiano subito violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, mobbing e stalking, offrendo un percorso di recupero, lavorando sulla propria autostima e sul senso di autosufficienza. Importante è la possibilità di intraprendere un percorso psicologico con l’obiettivo di sostenere la genitorialità poiché, le donne in particolare, traumatizzate dalla violenza esprimono sentimenti di disistima verso sé stesse e di colpevolezza nei confronti dei propri figli per non essere riuscite a proteggerli, con il risultato di una profonda compromissione del loro ruolo genitoriale.