Pronto soccorso di Bordighera devastato, Ingenito: "Condanna per gesti di violenza e inciviltà"

"E’ ferma la condanna per gesti di violenza e inciviltà, che auspichiamo possano essere severamente puniti" - dice il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito commentando l'episodio che si è verificato sabato scorso al pronto soccorso dell’ospedale Saint Charles, dove un uomo, sconvolto dalla morte improvvisa del padre, ha reagito con estrema violenza, causando danni ingenti alle attrezzature e mettendo in pericolo il personale sanitario.

Un fenomeno, purtroppo, in crescita in Italia. "In visita al pronto soccorso dell’ospedale Saint Charles per esprimere tutta la nostra solidarietà ai medici, agli infermieri e al personale, che con dedizione tutelano quotidianamente la nostra salute" - afferma il sindaco Ingenito che nella giornata odierna, insieme al presidente del consiglio comunale Stefano Gnutti, ha incontrato il personale del pronto soccorso del Saint Charles.

L'ospedale di Bordighera ha assicurato che verranno intraprese azioni per "ottenere giustizia" rispetto a quanto accaduto.