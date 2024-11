Ventimiglia, musica e divertimento: il Gran Galà dell'Operetta anima il teatro comunale (Foto e video)

Ventimiglia inaugura la nuova stagione musico-teatrale con un evento di grande richiamo: un Gran Galà dell'Operetta che ha creato una serata di puro divertimento e alta qualità musicale. Un cast stellare, guidato dall'eccezionale soprano ligure di fama internazionale Angelica Cirillo ieri è salito sul palco del teatro comunale incantando il pubblico in sala che ha potuto rivivere le atmosfere magiche e spensierate di un'epoca d'oro, lasciandosi trasportare dalle melodie indimenticabili dei maestri dell'Ottocento e del Novecento.

Il concerto ha presentato un repertorio ricco e variegato, un vero e proprio compendio delle arie più celebri e delle scene più divertenti tratte dai capolavori dell'operetta come "La Vedova Allegra", "Il Paese dei Campanelli", "Al Cavallino Bianco", "La Principessa della Czarda", "Cin Ci Là" e "Scugnizza".

Accanto ad Angelica Cirillo, il palcoscenico ha visto brillare la talentuosa soprano Elena D'Angelo, il baritono buffo Matteo Mazzoli, la violinista Francesca Del Grosso e la maestra concertatrice al pianoforte Saadat Ismailova, che hanno garantito un'esecuzione impeccabile e ricca di emozioni. I brani, cantati e recitati con maestria, hanno coinvolto gli spettatori in un'esperienza coinvolgente, fatta di duetti comici, melodie indimenticabili e un'ironia intelligente che ha saputo conquistare il pubblico di tutte le età. Un'occasione unica per trascorrere una serata all'insegna dell'allegria, della buona musica e della cultura, in uno scenario prestigioso come il teatro comunale di Ventimiglia.