Questura di Imperia e commissariato di Sanremo sventano truffa agli anziani a San Bartolomeo al Mare: due arresti

Due uomini di 24 e 26 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato mentre tentavano di truffare un’anziana con il metodo del “finto avvocato”. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Imperia in collaborazione con il Commissariato di Sanremo, è avvenuta nella giornata del 20 novembre.

Il piano prevedeva una chiamata da parte di un falso avvocato che, con toni intimidatori, aveva convinto la vittima che la figlia fosse stata coinvolta in un grave incidente stradale con feriti. Per evitare conseguenze giudiziarie immediate, l’anziana avrebbe dovuto consegnare 14.000 euro, o un equivalente in gioielli, a un emissario che si sarebbe presentato di lì a poco alla sua abitazione. Alla donna, inoltre, era stato ordinato di non avvisare nessun familiare.

Gli investigatori erano già sulle tracce dei due uomini. Uno di loro è stato bloccato mentre usciva dall’abitazione della donna, ancora in contatto via videochiamata con il falso avvocato per ricevere istruzioni. Il complice, intanto, attendeva fuori dall’abitazione, pronto alla fuga, al volante di un’auto con il motore acceso.

Grazie all’intervento tempestivo, il piano è stato sventato e i due sono stati arrestati. Dopo l’interrogatorio, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero.