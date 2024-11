Badalucco: gli alunni e gli insegnanti delle scuole uniti per dire 'No' alla violenza sulle donne (Foto)

Si è svolta oggi a Badalucco la cerimonia per dire no alla violenza sulle donne, organizzata dalla fiduciaria della scuola Secondaria di primo grado del paese, Monica Signa, coinvolgendo tutte le scuole locali.

Dopo un minuto di silenzio gli alunni della Primaria e della Secondaria si sono disposti in modo da comporre la scritta ‘No’ alla violenza sulle donne. Erano presenti anche gli insegnanti che, la scorsa settimana, hanno dedicato diverse ore di educazione civica al tema. I ragazzi hanno visto video, esaminato statistiche, letto articoli di giornale e discusso in classe.

Quindi, divisi in piccoli gruppi, hanno progettato e prodotto dei poster. Anche nella scuola dell'infanzia è stato dedicato del tempo al tema della violenza in generale. Le insegnanti che hanno partecipato sono: Paola Garzia e Giuseppina Ielo per la scuola dell’infanzia; Nives Bianchi, Adriana Rossi, Maria Eugenia Stella, Emily Ciano, Sonia Cassiano e Daniela Manni per la Primaria; Eugenia Trippetta, Maria Teresa Massa, Natalia Perotti, Monica Signa, Carmine Esposito, Piietro De Filippis e Walter Materazzo per la Secondaria.