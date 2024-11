Ventimiglia: un Gran Galà dell'Operetta per l'inaugurazione del Teatro Comunale

Ventimiglia ha inaugurato la nuova stagione musico-teatrale con un evento di grande richiamo: un Gran Galà dell'Operetta che ha creato una serata di puro divertimento e alta qualità musicale. Domenica 24 novembre alle 17.30 il sipario del Teatro Comunale si è alzato su un cast stellare, guidato dall'eccezionale soprano ligure di fama internazionale, Angelica Cirillo.

L'assessore al Turismo, Serena Calcopietro, ha annunciato con entusiasmo l'evento, sottolineando l'importanza di questa inaugurazione per la città. Il concerto, dal costo di 15 euro, ha presentato un repertorio ricco e variegato, un vero e proprio compendio delle arie più celebri e delle scene più divertenti tratte dai capolavori dell'operetta.

Tra i titoli in programma gemme senza tempo come "La Vedova Allegra", "Il Paese dei Campanelli", "Al Cavallino Bianco", "La Principessa della Czarda", "Cin Ci Là" e "Scugnizza", solo per citarne alcuni. Il pubblico ha potuto rivivere le atmosfere magiche e spensierate di un'epoca d'oro, lasciandosi trasportare dalle melodie indimenticabili dei maestri dell'Ottocento e del Novecento.

Accanto ad Angelica Cirillo, il palcoscenico ha visto brillare la talentuosa soprano Elena D'Angelo, il baritono buffo Matteo Mazzoli, la violinista Francesca Del Grosso e la Maestra concertatrice al pianoforte Saadat Ismailova, che hanno garantito un'esecuzione impeccabile e ricca di emozioni.

I brani, cantati e recitati con maestria, hanno coinvolto gli spettatori in un'esperienza coinvolgente, fatta di duetti comici, melodie indimenticabili e un'ironia intelligente che ha saputo conquistare il pubblico di tutte le età. Un'occasione unica per trascorrere una serata all'insegna dell'allegria, della buona musica e della cultura, in uno scenario prestigioso come il Teatro Comunale di Ventimiglia.