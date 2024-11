Sanremo: Open Day del Centro di Aggregazione Giovanile ‘Il Ponte’ di Via Panizzi

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 novembre, si è svolto con grande successo l’Open Day del Centro Aggregativo “Il Ponte” di Via Panizzi a Sanremo. Questa iniziativa è stata pensata per far conoscere lo spazio alle ragazze e ai ragazzi tra gli 11 e i 21 anni, età cui viene dedicato il progetto, ma anche alle famiglie e ai/alle giovani che potranno iniziare a frequentare Il Ponte dal prossimo anno.

Il C.A.G., finanziato dal Comune di Sanremo, è gestito dall’Associazione di Promozione Sociale Effetto Farfalla con educatori professionali che accompagnano i ragazzi in un percorso di crescita personale e sociale, garantendo un supporto costante e qualificato. Questo spazio, concepito su misura per le esigenze dei ragazzi, offre un ambiente stimolante e accogliente, dove possono incontrarsi, socializzare e sviluppare le proprie passioni. Tra le principali attrattive della struttura, spicca una sala musica completamente attrezzata, dotata di batteria, pianoforte, chitarre e basso; uno spazio in cui esprimere la propria creatività e l’amore per la musica.

Durante l’Open Day, il pubblico ha avuto l’opportunità di visitare le varie aree del centro e partecipare a diverse attività organizzate per l’occasione. La presenza dell’assessore e vice sindaco Fulvio Fellegara e del consigliere Vittorio Toesca ha ulteriormente arricchito l’evento, dimostrando il forte sostegno delle Istituzioni locali verso iniziative a favore dei giovani.

"Il Ponte" è uno spazio completamente gratuito dedicato ad adolescenti e preadolescenti, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30.