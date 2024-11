Sanremo: otto 'avvisi orali' del Questore, tra questi una donna venezuelana per abuso di correzione dei figli

Otto avvisi orali, quelli emessi nell’ultima settimana dal Questore di Imperia, nei confronti di altrettanti sanremesi, che si erano resi responsabili di comportamenti penalmente rilevanti e ritenuti socialmente pericolose.

I provvedimenti messi in atto consentiranno all’Autorità provinciale di pubblica sicurezza e, sotto il profilo operativo, alle sue articolazioni in Provincia, di controllare in termini più incisivi ed efficaci coloro che sono dediti alla commissione di reati, ovvero di monitorare persone la cui conclamata pericolosità deve essere limitata.

Tra gli avvisi anche quello per una donna di nazionalità venezuelana residente a Sanremo, con vari precedenti di polizia. Si tratta, nella fattispecie, di una giovane dall’indole particolarmente aggressiva, recentemente indagata per abuso dei mezzi di correzione nei confronti dei propri figli.

Un secondo provvedimento ha interessato un uomo di nazionalità peruviana per comportamenti persecutori e violenti nei confronti della sua compagna e per i quali è stato segnalato alla procura della Repubblica, mentre un terzo provvedimento è stato emesso nei confronti di un altro peruviano evidenziatosi per episodi di ubriachezza e per aver preso parte ad una violenta rissa nel centro cittadino.

Gli altri provvedimenti riguardano giovani e giovanissimi resisi responsabili di reati di significativo allarme sociale, alcuni dei quali perpetrati in ambito familiare nei confronti delle loro compagne.