Sanremo: ladro seriale aveva aggredito più volte gli agenti, arrestato e portato in carcere dalla Polizia

Gli agenti della sezione investigativa del Commissariato di Sanremo hanno arrestato un 37enne romeno, un vero e proprio ladro seriale che si era pure responsabile di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo aveva messo a segno una serie di furti su automobili, alle quali tagliava le guarnizioni del finestrino per entrare e, talvolta, con rompeva i vetri per poi rubare all’interno. Lo stesso aveva rubato in diversi esercizi commerciali della città matuziana e di quelle limitrofe.

A fine marzo scorso era stato fermato e, dopo l’udienza in tribunale, accompagnato alla frontiera aerea di Torino per il successivo rimpatrio al paese d’origine. Ma, dopo qualche giorno, è tornato in Italia dove ha iniziato una vera e propria escalation di furti. A maggio è stato nuovamente arrestato all’interno di una cantina di un condominio della città matuziana. In quella occasione ha minacciato gli agenti con un cacciavite e, nel tentativo di aggredirli, è stato fermato con il taser.

E’ stato così arrestato e portato in carcere, dove l’uomo è attualmente detenuto.