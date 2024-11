Sanremo: gravi danni a molte tombe di Valle Armea, atto vandalico o il forte vento dell'altra notte? (Foto)

Atti di vandalismo o colpa del forte vento che si è abbattuto ieri notte? Al momento non è ancora stato verificato il motivo per cui, ieri mattina all’apertura del cimitero, i custodi abbiano trovato diverse tombe parzialmente distrutte.

Vetri rotti, statue finite a terra e vasi finiti ovunque, nella zona all’ingresso del cimitero di Valle Armea a Sanremo che hanno messo in apprensione anche il Comune. L’Assessore che ha la delega ai cimiteri, Fulvio Fellegara, ha subito interessato gli uffici, che ora stanno cercando di capire l’accaduto.

Il vento ha soffiato forte l’altra notte ma sembra strano che abbia colpito, per un particolare caso, proprio quella zona del cimitero. Nelle altre, infatti, oltre ai classici aghi di pino che hanno invaso tombe e strade interne al camposanto e qualche vaso volato via, non si registrano gli stessi danni che si possono invece vedere nelle foto.

Ora verranno svolte le indagini del caso e analizzate anche le telecamere presenti nella zona, per capire se nella notte tra giovedì e ieri, abbiano registrato movimenti sospetti.