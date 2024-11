Interventi ed esibizioni, Vallecrosia ospita una conferenza sulla violenza di genere (Foto)

Conferenza ed esibizioni a Vallecrosia in occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. Domani, domenica 24 novembre, alle 18 presso la sala polivalente del Comune, sul solettone sud, l'associazione Bethel proporrà una conferenza sulla violenza di genere.

Interverranno Marilena Piardi, vicesindaco di Vallecrosia e assessore ai servizi sociali; Teresa Giulia Canone, dottoressa in psicologia clinica specializzata in Rebirthing e l'associazione nazionale carabinieri in congedo della sezione M.O.V.M. Antonio Fois di Ventimiglia. Modererà l'incontro l'avvocato Enrico Amalberti, vicepresidente dell'associazione Bethel e consigliere comunale a Vallecrosia. Il pomeriggio sarà animato dalle esibizioni dei piccoli allievi dell'associazione G.B. Pergolesi Ets.

L'evento, che ha il patrocinio del Comune, è organizzato dall'associazione Bethel con l'associazione G.B. Pergolesi e con l'associazione nazionale carabinieri, sezione di Ventimiglia. "Un gesto leggero e significativo allo stesso tempo per rimarcare l'importanza delle azioni tese a difendere le vittime, involontarie protagoniste, di una tale forma di violenza" - fanno sapere dall'associazione Bethel - "Abbiamo l'onore di condividere questo con l'amministrazione della Città della famiglia, rappresentata dal vicesindaco ed assessore alla cultura ed ai servizi sociali dottoressa Marilena Piardi, con la dottoressa Teresa Giuliana Canone, l'associazione G.B. Pergolesi e i suoi giovani allievi, nonché l'associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Ventimiglia, a dimostrazione di come la sinergia fra amministrazioni ed associazioni sia concretamente attivabile".