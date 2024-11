Sanremo, solidarietà per Nosy-Be: grande successo per la serata benefica di Inner Wheel

Si è svolta con grande partecipazione venerdì 15 novembre presso il Circolo Golf degli Ulivi una serata benefica organizzata dal Club Inner Wheel di Sanremo con la collaborazione di Rotary, Rotaract e Lions a favore di un progetto di assistenza destinato alla popolazione di Nosy-Be, isola a nord-ovest del Madagascar.

A Nosy-Be da decenni opera l’associazione “GIOVANNA PER IL MADAGASCAR” che si occupa di assistenza e sostegno alla popolazione in difficoltà con particolare attenzione alla maternità e prima infanzia a partire dalla prevenzione sanitaria.

L’idea della serata è scaturita dal desiderio di raccontare e condividere l’esperienza di volontariato di alcuni medici tra cui una Socia di Inner Wheel di Sanremo. L’estate scorsa, invece di andare in ferie, si sono recati a Nosy-Be per prestare la propria professionalità al servizio della popolazione che ha tanto bisogno, sia in ambito sanitario che per la scuola.

Ospite speciale della serata la signora Isa Monti, fondatrice dell’Associazione intitolata all’adorata figlia Giovanna, prematuramente scomparsa, che ha raccontato, con serenità e qualche sfumatura di ironia, ai numerosissimi partecipanti il percorso di nascita e crescita del progetto che ha realizzato in quell’angolo di mondo, solo fisicamente lontano da noi.