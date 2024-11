Premio Letterario Casinò di Sanremo: premio alla Carriera a Gian Carlo Caselli, Mager "Un'edizione ancora più interessante"

Con la cerimonia di premiazione e la consegna al Dott. Gian Carlo Caselli del Premio alla Carriera si chiude domani 23 novembre ore 16.00 l’undicesima edizione del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria. La giuria popolare determinerà il vincitore della Sezione di Saggistica. Ingresso libero nel teatro del Casinò di Sanremo.

Sottolinea il sindaco di Sanremo Avv. Alessandro Mager, componente del Comitato d’onore: “Il Premio letterario internazionale intitolato ad Antonio Semeria conferma e rinnova, nel contempo, la storica tradizione culturale del Casinò, punto di riferimento della città. È importante mantenere viva questa vocazione offrendo la possibilità di scoprire nuovi autori e di apprezzarne ulteriormente alcuni già conosciuti. Un concorso che nobilita e arricchisce l'offerta complessiva di Sanremo, che vuole essere aperta a una moltitudine d'iniziative. L'intitolazione ad Antonio Semeria, che ha lasciato una chiara impronta sostenendo negli anni '80 la nascita dei Martedì letterari come prosecuzione dei Lunedì letterari inventati da Luigi Pastonchi, incarna questa vocazione del Casinò. E la scelta di conferire il Premio alla carriera al dott. Gian Carlo Caselli, magistrato simbolo della lotta alla mafia e apprezzato autore di libri, rende ancora più interessante quest'edizione".

Afferma il Senatore Avv. Gianni Berrino, componente del Comitato d’onore:” ll successo di numero, ma soprattutto di qualità raggiunto dal premio Semeria, dona a Sanremo, la figura di città letteraria, regala alla nostra città cultura e conoscenza. Tutto nel nome di un Antonio Semeria, mecenate illuminato della nostra città.”

Rimarca Luca Lombardi, consigliere regionale e futuro assessore regionale al Turismo: “È un grande onore per me rappresentare la Regione e portare i saluti del Presidente Bucci per celebrare il Premio Semeria che si conferma un appuntamento importantissimo: con grande orgoglio la mia città accoglie e premia oggi figure di rilievo come Gian Carlo Caselli e il generale Oreste Bovio e conferma il suo ruolo di culla di eccellenza, non solo per la Liguria, ma per tutto il panorama culturale italiano. Personalmente sono molto legato alla figura di Antonio Semeria in quanto egli, brillante amministratore del Comune di Sanremo, dopo mio nonno Antonio è stato determinante a farmi appassionare al mondo della politica”.

Evidenza il Presidente e Amministratore delegato dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri dott.sa Sonia Balestra e dott. Eugenio Nocita: “Concludiamo con questa ultima cerimonia un anno ricco di soddisfazioni culturali che ha visto accrescere l’albo d’onore del nostro Premio con personalità di primo piano del panorama letterario internazionale. Un’esclusività che prosegue con i premiati della sezione saggistica. Sarà un vero onore poter ascoltare il dott. Gian Carlo Caselli, simbolo dell’impegno contro la criminalità organizzata e per la promozione dei valori della legalità tra i più giovani. Concludo ringraziando per l’impegno applicato le nostre giurie, soprattutto quella popolare, che dovrà scegliere l’opera vincitrice e il Comitato d’onore, presieduto da S.E. il signor Prefetto dott. Valerio Massimo Romeo, dando appuntamento alla dodicesima edizione del nostro Premio.”