Il Liceo Cassini di Sanremo in prima linea contro la violenza sulle donne: a Palazzo Bellevue incontro con amministrazioni e riflessioni sulla problematica (Foto e video)

Il contrasto alla violenza sulle donne al centro del convegno organizzato nella Sala degli specchi del Comune di Sanremo.

L'evento, organizzato dal liceo Cassini insieme al Comune, ha affrontato il tema della violenza sulle donne. Si tratta di una piaga sociale tristemente attuale, la cui gravità è stata ribadita ancora una volta, sottolineando la necessità di debellarla. Un concetto reso ancora più significativo in prossimità del 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne. Tema chiave è stato la discussione insieme agli studenti del problema e delle forme in cui questo si presenta, soffermandosi sulla speranza che le nuove generazioni possano cambiare questa triste tendenza.

L'incontro, coordinato dalla dirigente del Cassini Mara Ferrero, ha visto presenti il sindaco Alessandro Mager e il suo vice Fulvio Fellegara, che hanno sottolineato l'importanza della formazione fin da giovani e del linguaggio nella prevenzione. Oltre a loro presente anche il consigliere comunale Vittorio Toesca.

Per la Regione hanno invece presenziato gli assessori Marco Scajola e Luca Lombardi.

"Ringrazio il dirigente scolastico Mara Ferrero per l’invito - ha detto l'assessore Scajola - che mi ha permesso di condividere con i presenti alcune delle attività regionali, portate avanti dai miei assessorati, che hanno tra i propri obiettivi quello di sostenere chi ha subito violenza. Tra queste in primis Abilità al plurale, un'iniziativa da 15 milioni di euro, con cui garantiamo l’inserimento o reinserimento lavorativo di persone che hanno attraversato o stanno attraversando difficoltà come le donne vittime di violenza, ma anche i progetti cohousing per madri con figli. Dobbiamo proseguire, lavorare insieme per debellare la violenza sulle donne. Sono certo che momenti di confronto come quello di oggi, con i ragazzi protagonisti, siano una strategia vincente che va coltivata".

Discorso simile è stato tenuto da Lombardi, che ha ricordato gli eventi passati organizzati grazie al liceo. Questi erano rivolti ai ragazzi, con l’auspicio che un giorno si possano superare definitivamente queste problematiche.

“L’appuntamento odierno discendete dalla linea ministeriale di sensibilizzazione e insegnamento a partire, purtroppo, dai recenti eventi di cronaca – incalza la preside Ferrero - Siamo convinti che una scuola debba sia ricordare, sia dare un messaggio di speranza verso un futuro migliore che non può che partire dai più giovani”

Sono poi intervenuti altri relatori, che hanno ribadito le problematiche legate alla violenza di genere, come le cause scatenanti, le varie modalità con cui può essere perpetrata e la sua ciclicità.

Al termine della serie di interventi, sono state proiettate delle brevi clip realizzate dai ragazzi, in cui si è potuto osservare il loro punto di vista sull'argomento, durante la cui visione i ragazzi hanno dimostrato interesse e passione.