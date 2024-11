Sanremo celebra Virgo Fidelis: messa solenne per la patrona dei carabinieri (Foto)

Anche a Sanremo, come in altre zone della provincia, si è svolta la celebrazione della Santa Messa in onore di Virgo Fidelis, Patrona dell'Arma dei Carabinieri. La celebrazione eucaristica, iniziata alle ore 18.00 e tenutasi al Santuario Madonna della Costa, è stata presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Ad arricchire la solennità dell'evento, il Coro dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ventimiglia, diretto dal Maestro Dario Amoroso, ha animato la liturgia con esecuzioni di grande intensità spirituale.

Maria con il titolo di "Virgo Fidelis" è stata proclamata patrona dei carabinieri l'11 novembre 1949 da papa Pio XII, che fissò la celebrazione della festa il 21 novembre.

La scelta della madonna "Virgo Fidelis" è ispirata alla fedeltà caratteristica dell'arma dei carabinieri che ha per motto "nei secoli fedele". La data è significativa perché anniversario dell'epica battaglia di Culqualber (Africa Orientale, 1941), che valse l'attribuzione all'arma della seconda medaglia d'oro al valor militare.

Il 21 novembre ricorre anche l’ottantaduesimo anniversario della battaglia di “Culqualber”, combattuta nell’autunno del 1941 nell’Africa Orientale italiana, quando, dopo oltre tre mesi di strenua resistenza, cadde l’omonimo caposaldo posto tra le alture a difesa di Gondar, ultimo baluardo in cui ancora sventolava il vessillo italiano.

Foto Christian Flammia