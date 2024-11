Sanremo, anche a Sanremo "Tyerra e y Mar": la carovana itinerante su tango e argentinità

Nel tango, nella sua musica, nei suoi testi, nelle sue movenze, nelle sue tradizioni, nei suoi codici, nei suoi travagli singolari e individuali tra povertà, riscatto e alienazione, è "macerato" e lievitato quello che è divenuto un Patrimonio collettivo, riconosciuto dall'UNESCO nel 2009.



TIERRA Y MAR è la “Carovana itinerante” su Tango e Argentinità per terra e per mare a cura di Casa de Tango by Etnotango. Una rassegna artistico culturale annessa ai festeggiamenti per la Giornata Internazionale del Tango "Dia del Tango" tra Piemonte e Liguria, sulle rotte delle “Vie del Sale”.



Da domenica 8/12 a domenica 15/12 eventi artistici e culturali gratuiti o a prezzi calmierati tra Costa d'Oneglia, Loano, Laigueglia, Imperia e Sanremo (e in precedenza le tappe saranno in Piemonte - a Torre Pellice, Casalgrasso e Torino), per esaltare la stratificazione memoriale della cultura argentina e rioplatense in particolare, nel suo metissage annesso ai flussi migratori da/verso Buenos Aires e l' Argentina.



Il programma completo verrà presentato da Monica Nucera Mantelli, founder di Casa de Tango by Etnotango e ideatrice della rassegna venerdì 29 novdembre alle ore 17 presso la Sala Convegni della Biblioteca Civica di Imperia, (p.zza E.De Amicis 7) in virtù della pertinenza del luogo: il capoluogo ligure è infatti gemellato con la città argentina di Rosario dal 1987. Inoltre, da questi lidi proviene il padre di M.Belgrano, fondatore della bandiera argentina.



Progralla

Da Lunedi 9 dicembre a Domenica 15/12

ore 16 - 18 gratuito

Oratorio dell'Assunta di via del Carmine COSTA D'ONEGLIA

MOSTRA D’ARTE "TANGHITUDINE 2"

Esposizione di grandi immagini a tema "Tango & Design" a firma del fotografo Luciano Gallino (ITA). Inoltre, installazione pittorica a palco della pittrice Karina Chechik (AR).

TANGO & DESIGN un progetto fotografico ed estetico (immagini 70 x 100 cm su forex) di indagine e ricerca ergonomica tra design d’alta gamma e tango argentino. Sperimentazioni di dialogo prossemico tra splendidi corpi di ballerini e stilosi oggetti del quotidiano.I risultati – teatrali e coreografici - tra forme plastiche statiche e corpi dinamici vengono documentati dal fotografo Luciano Gallino, reporter di genere "street" e "people" con altra mostra in corso ad Ascoli Piceno. Il progetto espositivo è realizzato dal Museo del Design Galliano Habitat di Torino. Finissage con l'Artista e la Curatrice sabato 14 dicembre ore 17. Gratuito.

Circolo ANSPI di Costa d’Oneglia (info 3355302904)



Giovedi 12 dicembre ore 22 in poi

Dancing Saitta, Lungomare Marconi, LOANO

MILONGA by “El Gringo”. Serata di ballo “Blanco-Azul”. Ingresso 10 euro.

Festa tanguera in collaborazione artistica con Casa de Tango by Etnotango.

Per l'occasione è consigliato l'abito elegante.

Si festeggia ballando in pista in occasione dellla settimana di celebrazioni per "DIA DEL TANGO”, ricorrenza che compie 47 anni nel 2024. E' stata istituita con l’obiettivo di evidenziare l’importanza del Tango nella cultura argentina e la data stessa fu scelta in omaggio alla nascita del cantante di Tango Carlos Gardel (1890 o 1887) e del direttore d’orchestra Julio de Caro (1899). Per iniziativa dell’autore e compositore Ben Molar, con il supporto di numerose associazioni, fu presentata nel 1965 la richiesta di istituire il Día Nacional del Tango al Ministero della Cultura della Città di Buenos Aires, che fu accettata poi nel 1977.

Info 3314797135



Venerdì 13 dicembre ore 18-19.30 - gratuito

Palazzo Semur en Auxoix , piazza San Matteo. LAIGUEGLIA

PROIEZIONE FILM “POEMA CIRCULAR” E VIDEOCLIPS DA “LA LETRA MAI LETTA”

Evento con il Patrocinio del Comune di Laigueglia (SV)

Pomeriggio con la cinematografia d'autore e le suggestioni che l'arte della telecamera sa cogliere intorno a questa affascinante disciplina musicale, coreutica, poetica e sociale. Con Etnotango Friends, Alessandro Avataneo (regista e co-produttore), Ippolito Ostellino, esponenti del Comitato de Il Salto dell'Acciuga e le immagini di Vincenzo Antinoro. Presenti le Autorità locali nelle rappresentanze del Sindaco e dell Assessore alla Cultura.

Ci anticipa la direttrice artistica di TIERRA Y MAR, Monica Nucera Mantelli, che condurrà l'appuntamento: "In Argentina i primi italiani partiti dalla Liguria sbarcarono al quartiere Boca di Buenos Aires, in seguito a Puerto Madero, oggi sede del Museo de la Immigración, prima casa del migrante, dove è proseguita la trasmigrazione dei saperi (partiture musicali e testi di canzoni comprese) nata nelle pance dei piroscafi, e prima ancora, sulle rotte di emigrazione da /verso il mare come appunto le Vie del Sale, dove chi andava a cercar fortuna passava per andare verso l' Oltreoceano e spesso incontrava altri viandanti / pellegrini con cui condividere il passo o il com-pass (ritmo) del corazon. Oggi come ieri, nella musica come nella vita, il metissage, l'inclusione, la diversità di generi, stili, etc sono accolti come una ricchezza assoluta e universale. Ma queste peculiarità sono frutto non solo di studio, bensì di "incontro" raggiunto con fatica, spesso tra genti in cerca di una nuova identità. Un patrimonio memoriale e creativo nato da esperienze umane complesse, raccontate attraverso spettacoli come "La Letra mai Letta" (Anteprima nazionale, Laigueglia, 2024 per Il Salto dell'Acciuga) e il film "Poema Circular" (33', Torino, 2014)."



Sabato 14 dicembre ore 14 - 16 gratuito

Galleria del Castello

P.za S. Francesco 3 IMPERIA

READING SUL TANGO & “TANGO ENERGETICO VIBRAZIONALE E CRISTALLI”.

Incontro interattivo con il pubblico (Tango Energetico Vibrazionale) con i ballerini "cristallo migranti" Anna Cervasio e Alessandro Capellaro. Letture e suggestioni estratte da poesie e romanzi storici e contemporanei ambientati in Argentina a cura di Monica Mantelli.

Ballerini di tango da alcuni anni, Anna e Alessandro, grazie ai loro studi paralleli alla disciplina rioplatense, hanno colto la correlazione tra cristalli, mondo vegetale, influenze planetarie ed energia, ed hanno unito queste antichissime discipline in un tutt’uno con il Tango. Il pomeriggio è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire il vibrante mondo del linguaggio del tango: praticanti, neofiti e curiosi.



Sabato 14/12 dalle ore 17-19

FINISSAGE TANGHITUDINE 2

con “NOTE, SUONI, PASSI E PAROLE DALLE NAVI SUL RIO DELLA PLATA”

Una festa conclusiva con la guida alle opere a cura di Monica Mantelli, insieme agli artisti e i tangueros Etnotango Friends. E con la partecipazione speciale dei ballerini Laura Paini e Carlo Tagliabue.

L' Oratorio dell'Assunta è una chiesa non adibita a culto il cui spazio è curato dal Circolo ANSPI di Costa d’Oneglia, Oratorio di via del Carmine (info 3355302904).



Domenica 15/12

dalle ore 17-19 - gratuito

Grand Hotel Des Anglais

Salita Grand Albergo, 8 SANREMO

PROIEZIONE FILM “POEMA CIRCULAR.”- IL TANGO, LA POESIA E LE SUE SIMBOLOGIE.

Con il regista Alessandro Avataneo e l' autrice del Soggetto. Tra gli ospiti speciali, i Cavalieri di Piazza Templare di Seborga e la lettura di alcune poesie dello scrittore Ito Ruscigni. “Non è collettiva l’anima/Il corpo mistico/una riunione conviviale/Dallo psichico allo spirituale/diventa universale”. (da Tertium Genus).

Una trama, quella di Poema Circular, costruita sulla scia elicoidale delle atmosfere di J.L.Borges, H.Ferrer e I. Calvino. Una serie di scatole cinesi, in equilibrio geometrico tra nostalgia, spiritualità e ironia, ovvero di molteplici variazioni sui microcosmi tangueri, popolati da personaggi che si guardano - o si evocano - tra universi paralleli (l’aldilà / l’aldiquà). La vicenda è intercalata dal fil rouge simbolico dell'inseguimento di un garofano, vero fiore del tango rioplatense, che i vari personaggi perdono e ritrovano nei loro passaggi multidimensionali, tra spirito e corpo.Tutto il dispiegamento scenico è ricco di simbologie legate ai riti iniziatici e di passaggio.

Per info 335 6616255



TIERRA Y MAR è a ideazione e direzione artistica di Monica Nucera Mantelli, già regista di "Cento Fiori Bianchi per Manuel Belgrano" per le edizioni 2022 - 2023 - 2024 nell'ambito della Festa per la Bandiera Argentina a Costa d'Oneglia.