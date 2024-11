Festival di Sanremo 2025: Conti "Le canzoni saranno più di 24 e nella serata dei duetti, performance anche tra i cantanti in gara"

Saranno più di 24 le canzoni in gara al prossimo Festival di Sanremo. Lo ha annunciato il direttore artistico e presentatore Carlo Conti, alla Milano Music Week durante l’appuntamento 'Il Sanremo che verrà'

Conti ha anche confermato che, come tradizione, i brani in gara verranno annunciati il primo dicembre al Tg1 delle 13.30. Sui numeri non ha dato ancora certezze, semplicemente scherzando “Non potranno essere certo 40 altrimenti non potrei fare il dopo Festival”. Un’altra anticipazione di conti riguarda la serata delle cover, quando i cantanti in gara potranno fare duetti tra loro. Una serata che sarà slegata dal festival e avrà un suo vincitore, visto che in gara c'è la canzone e non il cantante.

A Milano Conti ha anche confermato di aver più volte parlato con Amadeus e Paolo Bonolis dopo aver accettato di occuparsi del Festival. Ma anche con Pippo Baudo: “Non farò confronti con il passato – ha detto – anche perché il sistema legato allo share cambia dal primo gennaio e non sarà paragonabile”.

Su Pippo Baudo ha confermato di sentirlo spessissimo e di essere tornato alla categoria dei giovani, come sua eredità diretta e per dare delle opportunità.

Intanto il Codacons ha diffidato Rai e Carlo Conti, chiedendo un eventuale ‘Daspo’ al Festival di Sanremo 2025 per rapper e trapper che nei loro brani incitano i giovani alla violenza o offendono le donne.

“Nei prossimi giorni verrà reso noto il cast dei cantanti in gara al prossimo Festival, e già circolano nomi di papabili partecipanti, tra cui rapper come Tony Effe, che in passato si sono distinti per canzoni dai testi fortemente sessisti e per frasi che denigrano e offendono le donne e incitano i giovani alla violenza – spiega il Codacons – In un momento storico in cui la lotta alla violenza di genere, al bullismo e ai femminicidi è diventata prioritaria anche in Italia, la Rai non può in alcun modo andare controcorrente portando sul palco di Sanremo artisti che lanciano messaggi errati, diseducativi e pericolosi soprattutto per i più giovani”.

Se sul palco di Sanremo saliranno quest’anno artisti dai testi violenti, il Codacons è pronto a presentare una denuncia in Procura per la possibile fattispecie di induzione alla violenza sulle donne, e chiederà l’allontanamento dei cantanti dalla città ligure in analogia a quanto previsto dall’art 282 bis del Codice di procedura penale.