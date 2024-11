Bordighera: il Lions Club 'Otto Luoghi' ha organizzato due 'services' per la Giornata mondiale del Diabete (Foto)

In occasione della Giornata Mondiale del diabete, il Lions Club Bordighera Otto Luoghi ha organizzato due “services”; il 14 novembre ha effettuato uno screening, in collaborazione con l’associazione diabete giovanile ponente ligure ed in particolare la sua instancabile presidente Efisia Palmas, presso le classi quinte della scuola primaria dell’istituto comprensivo di Bordighera, previo consenso da parte dei genitori è stata misurata la glicemia ad un nutrito gruppo di bambini, 68 in tutto, per sensibilizzare ed, eventualmente individuare la possibile presenza di diabete di tipo1 (nel diabete tipo 1 il pancreas non è in grado di produrre insulina, riguarda circa il 5-10% delle persone affette da diabete e in genere insorge nell’infanzia o nell’adolescenza), i bambini sono stati fantastici, disponibili e curiosi hanno fatto tante domande e hanno ricevuto altrettante risposte, l’importanza e la riuscita del service è soprattutto questa, informare, rispondere alle domande così da dissolvere paura e diffidenza e contribuire a creare bambini consapevoli che diventeranno adulti attenti e propositivi; oltretutto ad un bambino è stato riscontrato un valore della glicemia leggermente al di sopra della norma ed è stato consigliato alla famiglia di consultare il proprio pediatra.

Domenica 17 novembre, è stata organizzata la “Camminata per il diabete” con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano attraverso l’attività fisica, fondamentale per prevenire e gestire soprattutto il diabete di tipo 2 (noto come diabete dell'adulto, il diabete di tipo 2 è una malattia metabolica cronica, caratterizzata da elevati livelli di glucosio nel sangue (iperglicemia) e dovuta a un calo della produzione di insulina, a una resistenza dei tessuti all'azione dell'insulina (insulino- resistenza) oppure a una combinazione di queste due condizioni), il Lions Club International ha da anni un impegno costante per sensibilizzare su questa condizione e supportare le person colpite.

Insieme il Lions Club Bordighera Capo Nero Host, il Lions Club Bordighera Otto Luoghi, il lions Club Ufficiali D’Italia – Alpi Marittime, con il supporto dell’associazione diabete giovanile ponente ligure, hanno allestito la postazione di partenza, per la misurazione della glicemia, il “pit stop” di metà percorso e presenziato tutto il percorso; presenti, oltre ai 3 presidenti dei Clubs, Marco Zagni, Delia Sabbieti e Domenico Prevosto, tantissimi soci che, con l’entusiasmo di sempre amplificato dal condividere un’iniziativa e un obiettivo importanti, hanno distribuito informazioni, acqua e cioccolato fondente (chi ha il diabete non deve necessariamente rinunciare per sempre al consumo di cioccolato, il cioccolato fondente di buona qualità, può essere in grado di migliorare il metabolismo degli zuccheri, ridurre la pressione e il rischio cardiovascolare, insomma, anche il diabetico può ben mangiare il cioccolato fondente, a patto evidentemente di non esagerare con le dosi)

Fase Clou del service la misurazione della glicemia, alla partenza e all’arrivo, effettuata da alcuni medici dei Clubs, ad almeno un centinaio di persone dimostrando l’efficacia di una semplice camminata per contribuire a tenere sotto controllo il livello di glicemia nel sangue, oltre all’importanza del messaggio divulgato e della presenza sul territorio al fine di fornire un servizio prezioso, sono state individuate due persone, con un livello di glicemia superiore ai valori normali, alle quali è stato consigliato di approfondire i controlli; la passeggiata si è svolta sul lungomare dei comuni di Camporosso, Vallecrosia e Bordighera, le amministrazioni hanno compreso l’importanza, condiviso l’obiettivo e supportato l’iniziativa sia con una presenza “istituzionale” che personale, ringraziamo per questo Piero Aimone vicesindaco, Rosella Gastaldo assessore cultura, sport e manifestazioni, Marco Cannataro assessore ai servizi sociali, Davide Grimaldi presidente consiglio, oltre ai consiglieri Cristiana Celi e Chiara Punturiero del Comune di Camporosso, il Sindaco Armando Biasi, la Vicesindaco Marilena Piardi e il consigliere Enrico Amalberti del Comune di Vallecrosia.

Si ringraziano le farmacie Goso e Zitomirski di Vallecrosia, la farmacia Centrale di Bordighera e la farmacia Internazionale di Ventimiglia per il materiale messo a disposizione gratuitamente; il Conad di Vallecrosia per l’acqua e il cioccolato fondente e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia per aver assicurato l’assistenza.