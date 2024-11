Sanremo: ‘Orienta…benessere’ all’Istituto Ruffini-Aicardi al plesso di Valle Armea

Come ogni anno, per le classi del plesso di Valle Armea a Sanremo, una settimana dedicata ad incontri con esperti, rappresentanti di enti e associazioni per approfondire tematiche relative all’acquisizione di stili di vita corretti e sostenibili, anche dal punto di vita etico.

Ci riferiscono le professoresse Monica Ascari e Francesca Notari che hanno organizzato l’evento: “ E’ un obiettivo della nostra scuola sensibilizzare gli studenti su certi ambiti. La settimana 'Orienta...benessere' avvicina a tematiche legate alla salute, alla solidarietà, all’etica, alla tutela dei diritti. Attraverso incontri con esperti, rappresentanti di enti e associazioni del Terzo Settore, offriamo ai nostri studenti un’ulteriore occasione formativa e di crescita personale. Nell’edizione di quest’anno, questo evento, che in passato era prevalentemente dedicato alle classi del sociosanitario, ha coinvolto maggiormente anche gli studenti dell’Istituto Turistico che possono fruire di incontri mirati su problematiche ed opportunità del settore. Infine, 'Orienta...benessere' offre anche possibilità di riflessione su scelte post-diploma orientate al futuro con l’intervento di studentesse e studenti universitari che anche in base a loro esperienze danno informazioni su percorsi scolastici all’estero, progetti Erasmus e di intercultura”.

Da parte della Dirigenza dell’iis Ruffini-Aicardi il ringraziamento a tutti coloro cge, con la loro disponibilità, hanno reso possibile questa interessante iniziativa