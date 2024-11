Sanremo, manutenzione straordinaria dell’asfalto in via XX Settembre: interventi a partire dal 26 novembre

A partire dalle ore 8 di martedì 26 novembre e fino al termine dei lavori, via XX Settembre a Sanremo sarà interessata da interventi di manutenzione straordinaria dell’asfalto. I lavori, eseguiti da Rivieracqua, fanno seguito a quelli di ripristino effettuati mesi fa nella stessa strada.

In occasione di una recente riunione tra il sindaco Alessandro Mager, l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella e i vertici di Rivieracqua, sono stati delineati i prossimi interventi che la società effettuerà su altre vie della città, con il conseguente rifacimento degli asfalti a seguito dei lavori di manutenzione delle infrastrutture idriche.

Questo piano di interventi di Rivieracqua consente all’amministrazione comunale di destinare i 2 milioni di euro disponibili per la manutenzione stradale ad altre vie cittadine, ottimizzando così le risorse a beneficio della comunità.

Durante i lavori in via XX Settembre, sarà in vigore il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata e il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli. Le disposizioni resteranno valide fino al completamento dell’intervento.